4 nouveaux personnages grâce au Pass Saison 2!

Même sans avoir fait son entrée sur Nintendo Switch, de nombreuses informations sur Samurai Shodown continuent à être révélées. À ce rythme, au moment où le titre atteindra La Hybrid le 25 février, le jeu n’aura plus beaucoup de surprises à nous offrir. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de tout ce que nous savons déjà qu’il offrira. Et, le premier Season Pass de, annoncé au début de l’été avec le départ du titre sur le reste des plateformes, rejoint désormais un Pass deuxième saison pour Samurai Shodown que SNK lui-même a officialisé lors de l’EVO du Japon. Le nouveau contenu téléchargeable comprendra 4 nouveaux candidats dont vous savez déjà 3. Quelle sera la pièce?

Samurai Shodown – Pass Saison 2

Si vous faites quoi que ce soit, nous vous avons expliqué la raison pour laquelle il a été décidé que Samurai Shodown arriverait sur Nintendo Switch et comment il a été possible de le faire, maintenant il est temps de rencontrer les 4 nouveaux candidats qui atteindront le titre grâce à ce deuxième DLC. Ou au moins 3 d’entre eux, car Le quatrième personnage est toujours dans l’ombre. SNK a préféré garder le mystère et révéler ce quatrième concurrent plus tard. Chaque chose a son temps. À l’heure actuelle, nous savons déjà l’arrivée de Mine Majikina, un archer expert; Sogetsu Kazama, un ninja avec un style de combat très dynamique et capable de mener des attaques avec de l’eau; et le mystérieux Hiroha. Trois ajouts intéressants qui s’ajoutent à l’équipe Samurai Shodown de plus en plus grande grâce à ce deuxième DLC, Pass Saison 2:

En attendant la divulgation officielle par SNK, ou une fuite involontaire, qui pensez-vous sera ce mystérieux et quatrième combattant?

