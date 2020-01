5 épisodes de BoJack Horseman qui mettent chacun en vedette un personnage principal

Images: NetflixGraphic: Baraka Kaseko

Dans 5 À regarder, écrivains de The A.V. Club regarde les dernières arrivées de télévision en streaming, chacune plaidant pour un épisode préféré. Alternativement, ils peuvent proposer des recommandations inspirées par un thème. Dans cet épisode: Avec BoJack Horseman se terminant cette semaine, The A.V. Club explore les épisodes qui ont donné à chacun des personnages principaux leur propre projecteur et ont ouvert la voie à la finale.

Tout d’abord, un avertissement: nous n’essayons pas de distinguer les cinq meilleurs épisodes de BoJack Horseman, ni même de classer tous les épisodes. Nous serions ici toute la semaine, et il reste encore huit épisodes à regarder dans la saison six. Au lieu de cela, pour nous préparer au chagrin (ou à un hourra!), The A.V. Les fans de BoJack résidents du club ont sélectionné des épisodes phares pour chacun des cinq personnages principaux de la série. Ce sont les épisodes qui, selon nous, captent un moment charnière de leur développement et les préparent au dénouement.

BoJack Horseman: “Échapper à L.A.», Saison deux, épisode 11

Les épisodes les plus brutaux de BoJack Horseman jouent presque comme des films d’horreur, alors que nous attendons que l’auto-sabotage perpétuel de son personnage-titre se déclenche enfin et détruise tout ce qui est bien autour de lui encore une fois. La métaphore du film monstre devient très littérale dans les derniers instants de “Escape From LA”: dans une prise de vue hésitante en POV, Charlotte d’Olivia Wilde s’approche de la porte de la chambre de son vieil ami BoJack Horseman, les cordes sur la bande son vif alors qu’elle se rapproche de voir exactement ce qu’elle redoute, elle trouvera à l’intérieur: la dernière trahison depuis la dernière, et une confirmation que BoJack Horseman est toujours exactement ce que nous (et lui) craignions qu’il était. La décision de BoJack d’avoir des relations sexuelles avec Penny, la fille de Charlotte, âgée de 17 ans – que ce soit par dépit du rejet romantique de sa mère quelques minutes plus tôt, à la recherche d’un plaisir nihiliste, ou simplement de son incapacité permanente à démêler l’affection de l’amour ou de la luxure – C’est le moment où BoJack Horseman abandonne enfin et complètement la façade qu’il s’agit d’un spectacle sur une personne essentiellement bonne travaillant à résoudre ses problèmes. Peu importe combien d’acceptation de soi et de guérison BoJack Horseman fait des années après le fait, il l’aura toujours fait: infiltré une famille, accepté leur amour et leur amitié avec de faux prétextes et des bras ouverts, puis, quand cela ne suffisait pas à combler le vide à l’intérieur de lui, a commencé le processus régulier et insidieux de trahir leur confiance en lui dans la poursuite de plus. En tournant autour de ce moment dans les saisons suivantes, le BoJack de Will Arnett aura beaucoup de mots, de justifications, de regrets. Mais pour le moment, il est presque silencieux: Arnett laisse plutôt la place à Wilde pour donner l’une des meilleures lectures de ligne de tous les temps de la série. “Si jamais vous essayez de me contacter, ou ma famille à nouveau, je vais vous tuer putain” est terrifiant précisément parce que ce n’est pas une menace – c’est une déclaration de fait calme, un pont de plus vers BoJack Horseman brûlé pour la sécurité et la santé de tout le monde survit encore de l’autre côté. [William Hughes]

Diane Nguyen: «Hank After Dark», saison deux, épisode sept

L’épisode de BoJack Horseman le plus touchant de Diane est évidemment “The Dog Days Are Over” de la saison cinq, mais “Hank After Dark” est peut-être plus essentiel à l’arc général du personnage. Le public et la plupart des personnages ont longtemps considéré Diane comme la boussole morale de la série, et elle passe la première moitié de la saison deux à faire de son mieux pour pointer le nord vrai. Dans «Hank After Dark», Diane et BoJack ont ​​entrepris une tournée de livres pour One Trick Pony, le mémoire / compromis à sortir de tout leur temps passé ensemble dans la saison un. La princesse Carolyn énonce sa stratégie: tenez-vous-en à parler du livre, de peur que BoJack n’offense personne. Miraculeusement, il parvient à éviter de se mettre un sabot dans la bouche; Diane, cependant, finit par patauger dans des eaux agitées. Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait que la candeur des mémoires ne fasse dérailler la carrière de BoJack, Diane répond avec une liste d’hommes puissants (réels et fictifs) dans l’industrie du divertissement qui continuent de trouver du travail malgré les allégations d’abus. Parmi eux, Hank Hippopopalous (Philip Baker Hall), un artiste adoré et l’idole de M. Peanutbutter (Paul F. Tompkins). Diane se retrouve aux infos, où elle emmène tout le monde, y compris les journalistes qui euphémisent les allégations quand ils ne les ignorent pas simplement, à leur part pour aider les agresseurs. Sous l’impulsion de la princesse Carolyn, elle essaie d’écrire un exposé sur «Oncle Hanky», seulement pour être contrecarrée par des intérêts commerciaux et Hank lui-même, qui la trompe pour qu’il le rencontre. Ce qui rend cet épisode si déchirant et crucial pour Diane, ce sont les parallèles que nous pouvons tirer de Hank à BoJack; l’insistance de l’hippopotame sur le fait qu’il n’est «pas un méchant» fait écho aux protestations de BoJack. Dans ses tentatives pour effectuer des changements de l’intérieur, Diane est devenue plus compromise, plus empêtrée dans cette culture d’iniquité. Mais alors que le spectacle touche à sa fin, nous pouvons également voir comment elle a essayé de retrouver son chemin hors du bourbier. [Danette Chavez]

Princesse Carolyn: “Ruthie», Saison quatre, épisode neuf

En règle générale, les femmes de BoJack Horseman travaillent beaucoup plus dur que les hommes, et la princesse Carolyn (Amy Sedaris) en est un excellent exemple. Elle est infatigable car elle se met à genoux pour des clients comme BoJack et M. Peanutbutter, essayant de se tailler une carrière dans la jungle féroce de Hollywoo, recevant généralement très peu en retour. Et la princesse Carolyn a aussi des rêves qui dépassent sa carrière, devenir mère un jour. Dans «Ruthie» de la saison quatre, nous apprenons à quel point la princesse Carolyn veut cet avenir, alors que son arrière-arrière-arrière-petite-fille Ruthie (Kristin Bell à son plus haut niveau) fait une présentation à sa classe sur le pire de son ancêtre la princesse Carolyn jour jamais. Elle jette du café sur sa tenue, casse son collier préféré, apprend que ce n’est pas un héritage inestimable mais un bijou fantaisie et congédie son assistant bien-aimé, Judah. Pire encore, la princesse Carolyn apprend qu’elle a fait une fausse couche. Encore. Son dîner avec son petit ami Ralph dans le cadre d’une promenade de «Miss Carrie» (Underwood; Mulligan; Mariah, nom Carey) est brutal. Aussi dévastatrice que cela puisse être de voir l’un des personnages les plus forts de BoJack Horseman être détruit, la Ruthy courageuse assure à son professeur et à sa classe (et à son public) confus que nous nous dirigeons vers une fin heureuse. Mais cette fin se révèle être un coup de poing total: la princesse Carolyn termine sa journée horrible en disant à BoJack que Ruthie est une invention de son propre design, pour s’assurer que tout finira bien par aller bien. Même le BoJack, toujours illusoire, qualifie cela de «pas réel», et nous sommes écrasés parce que nous y avons totalement adhéré. L’éventuelle fin heureuse de la princesse Carolyn n’est rien d’autre qu’un fantasme, mais c’est celui qui lui permet de traverser des moments incroyablement difficiles. Nous finissons par avoir plus de respect pour la princesse Carolyn que nous l’avions fait auparavant, et la performance de Sedaris est, comme toujours, absolument irréprochable. [Gwen Ihnat]

Todd Chavez: «Hourra! Todd Episode !, ”saison quatre, épisode trois

«Je ne sais jamais si je peux gérer quoi que ce soit! C’est ce qui rend ma vie si excitante. »Todd Chavez a grandi un peu sur BoJack – il a commencé un slacker sur le canapé, puis a dérivé d’un travail improbablement prestigieux vers le suivant (R.I.P. WhatTimeIsItRightNow.com). Mais au milieu de toutes ces «aventures idiotes de Todd», il est devenu plus stimulant que quiconque, même en intervenant pour aider la princesse Carolyn avec Ruthie, née Untitled Princess Carolyn Project, au début de la saison six. Ce côté attentionné a brillé pour la première fois dans «Hourra! Todd Episode !, »qui est plein des Todd-dos habituels, mais se transforme progressivement en une révélation émouvante sur son asexualité. Todd parcourt Los Angeles pour aider ses amis, y compris Hollyhock (Aparna Nancherla); il accepte même de se faire passer pour le petit-ami devenu fiancé de l’un des clients de la princesse Carolyn. La dynamique de ces relations change tout au long de son rapprochement avec Diane – la félicitant pour son intégrité journalistique – et travaille avec ses sentiments avec BoJack. Todd est en colère contre son vieux copain de cheval pour avoir couché avec son amie Emily (Abbi Jacobson), et il le lui dit, refusant de laisser BoJack dévier en spiralant en apitoiement sur lui-même. L’altruisme de Todd tout au long et la reconnaissance des motifs de BoJack indiquent sa propre maturation, qui obtient un autre coup de pouce lorsqu’il confirme à haute voix qu’il est asexué. C’est un moment doux et significatif, tant pour le personnage que pour le spectacle. «Hourra! Épisode de Todd! »Parle des différents types de relations dans la vie de Todd et de la façon dont il les trouve satisfaisants. L’épisode le met également sur la voie de se faire une vie, dont il apprend à être fier même face à son beau-père exigeant Jorge Chavez (Jaime Camil), qui est apparu au début de la saison six. La quête du bonheur de Todd ne ressemble à personne d’autre, mais elle est tout aussi valable. [Danette Chavez]

M. Peanutbutter: “Les huées de M. Peanutbutter», Saison cinq, épisode huit

M. Peanutbutter est certainement sans idée – un parfait exemple de BoJack de la façon dont les hommes ont tendance à tomber vers le haut – mais il est également l’un des rares personnages de BoJack axé sur l’affection plutôt que sur l’ambition. Comme le reste de son espèce, M. Peanutbutter veut juste être aimé, mais comme le prouve sa chaîne d’ex-femmes, il a du mal à atteindre cet objectif particulier. L’épisode de la saison cinq «Mr. Peanutbutter’s Boos »décrit parfaitement les problèmes romantiques de M. PB, avec un retour à quatre fêtes d’Halloween distinctes, une pour chaque femme ainsi que sa relation actuelle, Pickles. Chaque fois, M. Peanutbutter est certain que lui et sa date se dirigent vers la meilleure fête de tous les temps, et chaque fois, la fête se termine en catastrophe. Certains, certes, ne sont pas la faute de M. Peanutbutter: comment aurait-il pu savoir que BoJack allait confectionner un costume de momie de dernière minute, entraînant un traumatisme pour sa femme de l’époque, Jessica Biel? Mais la tendance de PB à bousculer la fête, laissant sa date se débrouiller seule, conduit immanquablement à une dispute publique et à une relation endommagée. Ce n’est pas une leçon qu’il apprend même plus de 25 ans, car l’épisode voyage habilement de 1993 à 2018, en utilisant différentes palettes, ainsi que des costumes et des coiffures (comme la coupe Spot-on Friends des années 1990 de la princesse Caroline ou la voix grinçante 13). Todd, un an) pour aider à différencier les shindigs. En 2018, il apparaît enfin à M. Peanutbutter, au grand cœur mais à la tête épaisse, que le dénominateur commun dans tout cet échec relationnel est lui-même. Mais il faut la perspicacité spécifique de la troisième femme Diane pour souligner que le vrai problème peut être sa tendance à sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes, qui finissent par grandir alors qu’il reste le même (indice sournoisement brillant de Dazed And Confused). Il reste à voir si M. Peanutbutter apprendra réellement cette leçon pour faire fonctionner sa relation avec Pickles, mais au moins maintenant il sait quel est le problème. [Gwen Ihnat]

