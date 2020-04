5 jeux d’entraînement à essayer tout en regardant les plus grandes émissions de télévision

La distanciation sociale affecte autant notre corps que notre esprit. Sans la possibilité d’aller au gymnase ou d’aller à un cours d’exercice, nos routines physiques ont été bouleversées. Vous pourriez remplacer des sessions supplémentaires de vos émissions préférées ou essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas essayer un peu d’entraînement pendant que vous regardez?

Pour ceux qui ont du mal à construire une nouvelle routine à la maison, ou qui veulent juste se mettre un peu en forme, nous avons proposé quelques jeux d’entraînement à intégrer dans certains des meilleurs spectacles à regarder en ce moment. Qu’il s’agisse d’obtenir les bras de Cara Dune, les jambes musclées (et minuscules) de Baby Legs ou les abdominaux étonnamment croustillants de Chidi, nous avons créé des entraînements accessibles que vous pouvez faire à la maison sans aucun équipement.

Tous les exercices de la liste proviennent de «Global fitness resource» Darebee, et nous avons ajouté des liens où vous pouvez les consulter (dans le cadre d’autres routines). Nous avons également fourni des options de modification pour ceux qui préfèrent ou doivent faire de l’exercice assis. Assurez-vous de regarder notre vidéo ci-dessus pour des exemples des séances d’entraînement en action, mettant en vedette certains de nos employés incroyables et chamois! Et bien sûr, travaillez toujours dans la plage de vos capacités et chaque corps est parfait exactement comme il est.

Obtenez ces bras puissants. Photo: Disney

Le Mandalorien: les armes

Chaque fois que Baby Yoda utilise ses pouvoirs de Force – ou boit de la soupe – choisissez l’une des options suivantes:

Ces jambes de bébé sont toutes puissantes. Image: Natation adulte

Rick et Morty: Leg Day

Pour chaque WUBBALUBBADUBDUB !!!!, choisissez l’une des options suivantes:

Je ne sais pas quoi de plus tentant: les abdos ou le fait qu’il puisse faire ses courses dans une épicerie bondée.Photo: NBC

Le bon endroit: Abs

À chaque redémarrage de Janet, choisissez l’une des options suivantes:

Continuez à respirer et à respirer et à respirer et à respirer … Image: Cartoon Network

Steven Universe: Yoga

Chaque fois que la chanson thème joue, choisissez l’une des options suivantes:

Jetez une pièce à votre papa.Photo: Netflix

The Witcher: Cardio

Chaque fois que Jaskier chante «Jetez une pièce à votre sorceleur», choisissez l’une des options suivantes:

