5 jeux impressionnants que vous ne connaissez peut-être pas

Alors que de nombreux développeurs de haut niveau ont choisi de suspendre PAX East 2020 cette année, de nombreux jeux ont encore fait leur marque lors de la plus grande convention de jeux en Amérique du Nord. PAX East 2020 a présenté certains des derniers jeux, indépendants et AAA, qui visent à laisser une impression sur les fans dans les mois et les années à venir, et nous avons eu la chance d’en essayer plusieurs pour la première fois.

Dans cette vidéo, l’équipe de GameSpot s’est réunie lors de PAX East 2020 pour parler de ses jeux préférés de l’émission. En plus des choix prévus comme Streets of Rage 4, nous avons également passé un certain temps à crier sur les jeux indépendants à venir comme She Dreams Elsewhere et Recompile. Parallèlement à cela, nous avons également eu la première main avec Alien Hominid: Invasion et Magic: Legends, récemment annoncé, qui offrent une saveur sensiblement différente sur les franchises établies.

Si vous voulez voir plus de la couverture de GameSpot sur PAX East 2020, consultez notre galerie mettant en évidence les jeux qui ont rendu le spectacle si excitant cette année. En plus des jeux mentionnés dans cette vidéo, nous avons également eu du temps avec le nouveau jeu DJ Harmonix Fuser, ainsi que du temps pratique avec Animal Crossing de Nintendo: New Horizons.