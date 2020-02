5 raisons pour lesquelles le héros de Vanquish Sam Gideon est toujours le plus grand

Aujourd’hui, Sega lance le bundle Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary, qui propose deux des meilleurs jeux Platinum sur Xbox One et PlayStation 4 avec prise en charge de 4K à 60 images par seconde. Les deux jeux ont l’air et jouent magnifiquement, mais le combattant de Smash Bros., Bayonetta, qui a une suite, a attiré suffisamment d’attention. Il est temps de fumer et de glisser sur la star de Vanquish Sam Gideon pour briller.

Sorti en 2010, Vanquish est un jeu de tir à la troisième personne au rythme rapide et super élégant développé par Platinum Games et publié par Sega. Situé dans un avenir proche, au cours duquel tout le monde porte une armure spéciale et utilise régulièrement des robots au combat, Vanquish raconte l’histoire d’un conflit entre les États-Unis et l’Ordre de la Star russe, une organisation voyou qui a renversé la Fédération de Russie normalement pacifique et détient maintenant l’otage américain avec un satellite qui tue la ville. Avec un certain nombre de marines spatiaux en grande partie jetables, le président envoie le soldat de la DARPA, Sam Gideon, pour infiltrer l’installation satellite et faire bonne figure.

Pourquoi Sam Gideon est-il le meilleur dans ce qu’il fait? J’ai compilé une liste.

Cette armure blanche

La plupart des armures utilisées dans les situations de combat sont décorées pour se fondre quelque peu dans son environnement. Les verts, les bruns et le camouflage sont utilisés dans les milieux sauvages, les gris pour les environnements urbains, les noirs pour les missions nocturnes. L’armure blanche est conçue pour se fondre et rester discrète n’est pas un problème. Seuls les badass certifiés portent une armure blanche.

Beaucoup de mes personnages préférés dans les bandes dessinées et les jeux portent du blanc. Moon Knight de Marvel Comics, par exemple, porte du blanc parce qu’il veut que les criminels le voient venir, et peut-être pour empêcher les gens de Batman de poursuivre. Un exemple encore meilleur vient du classique Gamecube de Capcom, P.N.03. C’est un jeu de tir futuriste mettant en vedette Vanessa Z. Schneider en tant que mercenaire dansant portant des costumes blancs brillants d’armure Aegis.

Si cette tenue vous semble familière, c’est parce que le P.N.03 de Capcom a été réalisé par Shinji Mikami, le même homme qui a dirigé Vanquish pour Platinum Games. Plusieurs idées de P.N.03 ont fait leur apparition dans Vanquish, notamment l’accent mis par le jeu sur les mouvements rapides et l’utilisation de la couverture, ainsi qu’un héros qui respire le sass. Et bien sûr, cette magnifique armure blanche.

Connue sous le nom de combinaison de réaction augmentée, l’armure de Gideon lui confère une force et une vitesse améliorées et la capacité de glisser et de ralentir brièvement le temps. Cela lui permet également de transporter et d’échanger entre trois types d’armes à volonté. Le costume a les initiales ARS bien en évidence sur la plaque de poitrine. Une personne moindre serait embarrassée, ayant presque écrit «cul» sur son uniforme. Pas Sam Gideon.

Le glissement

Vous vous souvenez de Wet, le jeu d’action de 2009 mettant en vedette Eliza Dushku dans le rôle de Rubi Malone, la mercenaire dure comme des ongles avec le pouvoir de glisser sur n’importe quelle surface? Non? Génial. Oubliez que j’ai dit quoi que ce soit.

Vanquish 2010 est le premier jeu sympa à ne pas oublier de présenter le glissement en tant que principal mécanicien de mouvement. En utilisant des pierres de boost sur son costume blanc brillant, Sam Gideon lance des fusées sur le sol, ne rayant pas l’enfer vivant de ses tibias blindés. S’il n’y avait pas le fait que l’utilisation du boost surchauffe son ARS, il pourrait simplement glisser tout le temps sans raison.

Alors que les Space Marines réguliers le sabotent de point de contrôle en point de contrôle, Sam passe gracieusement. Lorsque ces marines sont criblés de balles par un énorme robot, Sam glisse d’un point de couverture à un autre, récupérant des munitions et attendant son tir. Et quand il active la fonction de réaction augmentée de la combinaison tout en glissant, ralentissant efficacement le temps, Vanquish chante.

Il fume

Il n’y a rien de cool à fumer. Ça pue. Ça tue. Cela a été un facteur qui m’a fait mourir presque en 2018. La seule bonne excuse pour fumer est d’utiliser les cigarettes allumées pour distraire les robots ennemis, comme le fait Sam Gideon à Vanquish.

Lorsque j’ai joué à Vanquish pour la première fois en 2010, j’étais un gros fumeur. Chaque fois que je mettais Sam à couvert et que j’appuyais sur le bouton «fumer une cigarette», je m’énervais de la rapidité avec laquelle il s’allumait, gonflait et jetait. Les cigarettes ne sont pas bon marché et il les gaspillait. Maintenant que je n’ai pas fumé depuis deux ans, j’apprécie beaucoup plus le tabagisme de Gédéon. Il en a juste un de temps en temps, comme un régal.

C’est une très mauvaise habitude, mais cela m’a aidé à m’identifier à Sam. Je ne pourrais jamais combattre des robots dans une combinaison expérimentale d’armure de puissance, mais j’ai fumé et j’ai craqué sagement. Nous sommes comme des frères.

Rocket Punch

Coup de fusée?

Coup de fusée.

Sam Gideon est Gideon Emery

Ce gars ici …

… est ce gars ici.

L’acteur britannique Gideon Emery, connu pour sa voix grave, chaleureuse et parfois bourrue. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Gideon de Call of Duty: Advanced Warfare, Devrim Kay de Destiny 2, Fergus Reid de Wolfenstein ou Zoo Lou dans Skylanders. Sa liste de crédits ridiculement longue comprend également la voix de Moon Knight dans le dessin animé Avengers Assemble, ce qui nous ramène à toute l’armure blanche.

Dans ce bref extrait de la version PlayStation 4 de Vanquish, Sam Gideon affronte le méchant agent de la Russian Star Victor Zaitsev, exprimé par Marc Worden.

“Mais Mike, ce clip dure moins de 20 secondes et la seule réplique de Gideon Emery est” Fuck me “. Oui. C’est vrai.

Si vous jouez une seule réédition du 10e anniversaire de Platinum Games

Jouez à Vanquish. Vous avez vu Bayonetta. Elle tire, elle retourne, elle porte ses cheveux et les manie comme une arme. Peu importe.

Ou obtenez-les simplement tous les deux. Ils sont à la fois impressionnants et jolis.

