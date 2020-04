50 000 joueurs ont été définitivement bannis de Call of Duty: Warzone

Activision a déclaré que plus de 50 000 personnes ont été définitivement bannies de Call of Duty: Warzone.

Dans un article de blog, comme l’a rapporté IGN, la firme a déclaré que ces utilisateurs avaient été expulsés du nouveau mode bataille royale pour de bon en raison de leur tricherie. Le géant de l’édition a déclaré qu’il dispose d’une équipe de sécurité 24/7 pour examiner les données et voir si les gens ont triché ou non. Cette équipe examine toutes les infractions possibles, telles que les personnes utilisant des aimbots et des wallhacks.

Activision dit également qu’il veut permettre aux utilisateurs de signaler plus facilement ceux qu’ils pensent tricher.

“Simplement, il n’y a pas de place pour tricher”, a déclaré Activision.

“Nous reconnaissons qu’il n’y a pas de solution unique pour lutter contre les tricheurs, c’est une application constante tous les jours, 24h / 24 et 7j / 7. Rassurez-vous, nous nous engageons à assurer une expérience amusante et équitable pour tout le monde.”

Le mode Call of Duty: Warzone a été lancé en mars. Le titre a attiré six millions de personnes au cours de ses premières 24 heures, un chiffre qui est passé à 15 millions à la fin de ses quatre premiers jours dans la nature. Au jour 10, Warzone avait été joué par 30 millions d’utilisateurs.

Cela fait suite à la sortie de Modern Warfare en octobre 2019. Activision affirme qu’il s’agissait du plus grand lancement de PC de la série à ce jour, le cabinet de recherche SuperData signalant que le titre s’est vendu à environ cinq millions d’exemplaires numériquement au cours du mois. Modern Warfare serait également le mode multijoueur le plus populaire de la franchise Call of Duty en six ans.