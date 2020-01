505 déploie une mise à jour pour Bloodstained, remplace la version “presque identique” par d’autres versions

Croyez-le ou non, mais Taché de sang: Rituel de la nuit est en fait un très bon jeu sur le Switch. Si vous avez joué à cette version à sa sortie, vous pourriez ne pas avoir été aussi impressionné par les performances médiocres, les problèmes de fréquence d’images, les ressources plus faibles et les temps de chargement étendus. Depuis lors, cependant, 505 Games a déployé plusieurs correctifs pour améliorer l’expérience globale.

La dernière mise à jour (version 1.04) est mineure par rapport à certains des correctifs précédents mais est toujours très appréciée. Il résout les problèmes de stabilité, résout un problème de dialogue, inclut des améliorations de performances d’animation et contient des corrections de bogues générales.

-Les problèmes de stabilité, tels que les plantages rencontrés lors de l’interaction avec les bibliothèques.

-Correction d’un problème de corruption lors du dialogue pouvant entraîner un crash

-Quelques améliorations de performances liées aux animations

-Correction générale de bugs

505 a également indiqué qu’il continuerait à travailler sur l’amélioration des performances du commutateur et a expliqué comment cette dernière mise à jour rendait la version du commutateur “presque identique” aux autres plates-formes, en termes de contenu:

Alors que nous continuerons à travailler sur l’amélioration globale des performances de Switch, cette mise à jour amène les plates-formes du jeu à un état presque identique pour le contenu. Il s’agit d’une étape importante menant à la prochaine version de Zangetsu, dont nous parlerons plus dans un proche avenir.

Avez-vous essayé Bloodstained sur le Switch depuis sa mise à jour en novembre dernier? Laissez un commentaire ci-dessous.

