51 Worldwide Games confirme son lancement sur Nintendo Switch

La Nintendo Direct Mini du 26 mars 2020 nous a laissé plusieurs annonces surprises de divers titres qui arriveront bientôt sur la console hybride du Great N. Ainsi, l’un de ces jeux est 51 Jeux Mondiaux, ce qui portera plusieurs jeux de société à Nintendo Commutateur, afin que nous puissions profiter d’une nouvelle façon de ces classiques avec lesquels la famille se réunit. Restez à l’écoute de la vidéo suivante et des lignes suivantes pour connaître chacun des détails sur le lancement de ce titre que, sûrement, quelques joueurs attendent!

51 jeux mondiaux arriveront sur Nintendo Switch en juin 2020

Dans 51 Jeux Mondiaux Nous pouvons jouer 51 matchs (que vous n’auriez jamais deviné?), Y compris les quatre d’affilée, le mancala, les courses de voitures, le parcours de glisse ou le Texas Hold’em, et nous pouvons les faire à la fois solitaire et dans le jusqu’à un mode multijoueur pour quatre personnes (qui peut être multijoueur local ou multijoueur en ligne). Donc, si vous vous demandez quand tous ces jeux seront disponibles, la date choisie pour le lancement est 5 juin 2020 Et, si nous le réservons déjà dans l’eShop, la boutique virtuelle de Nintendo Switch, nous pouvons recevoir des points or d’une valeur de 5% du montant total payé. Quelque chose est quelque chose!

