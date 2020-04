6 choses que mon enfant de trois ans m’a apprises sur les jeux vidéo, via Animal Crossing – Feature

Quand un jeu mignon-lapin-hérisson-minou sort à côté Doom Eternal et Doom 64, c’est un test de confiance en soi pour un homme adulte pour le prendre au comptoir de la boutique. A défaut de ce test, j’ai inventé l’excuse faible et inutile que je pouvais jouer Animal Crossing: New Horizons avec mon petit garçon. Travaillant à la maison pendant le verrouillage du Coronavirus au Royaume-Uni, j’ai vu une grande chance de lui faire ramasser des herbes et des bâtons pendant que j’étais en réunion, pour me débarrasser de cette routine de début de partie pour moi – oh, et pour créer des liens avec lui, je suppose .

La première partie de ce plan ne s’est pas exactement déroulée: ses coups de gueule et ses commandes oubliés étaient douloureux à regarder et il ne pouvait pas récolter pour le caramel. Bien sûr, il y a eu quelques moments mignons là-bas – il a appelé notre personnage “Moo” et l’a modelé sur son petit frère – mais il y avait beaucoup de frustration, comme quand il a nommé notre île “Water”, me condamnant à une éternité d’être a demandé «Qu’est-ce qu’un aéroport sur l’eau? Qu’est-ce qu’un musée de l’eau? ” etc.

Mais alors que j’essayais de lui apprendre la grammaire du jeu, son «Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?” m’a forcé à contester les hypothèses poussiéreuses d’un joueur qui est devenu accidentellement un joueur rétro. Voici les six leçons qu’il a fini par m’enseigner.

1: La voix n’est pas nécessairement meilleure

Bien sûr, nous aimons tous le délicieux Animalese, mais vous devez toujours lire – et lire à haute voix si vous êtes avec un petit enfant. C’était comme nos livres de contes et mon petit copain a adoré. Utilement, nous avons cohabité notre île avec un éléphant appelé Axel, qui a crié WHONK! À la fin de chaque phrase. Habituellement, je écrase A de tout mon cœur, mais maintenant nous avons pris notre temps ensemble pour tout le dialogue.

Ayant joué à des jeux depuis que les talkies-walkies étaient possibles, j’associe toujours le texte écrit à des jeux avec des limites techniques ou pratiques qui sont maintenant surmontées. Quelle erreur! Les livres d’histoires ne sont pas consignés comme un compromis lorsque l’audio est préférable. Le texte fonctionne que les mots parlés ne peuvent pas faire, communiquant spécifiquement tout en laissant de la place à votre imagination.

En voyant la joie de mon petit associé, j’ai retiré une appréciation ravivée pour le texte dans les jeux.

2: Le fossé entre gameplay et narration est une fiction

Pour moi, l’histoire de New Horizons se déroule sur plusieurs jours et semaines. C’est le lien entre tous les événements importants sur votre île au fil du temps. Surtout, ces événements importants sont présentés cérémonieusement dans des dialogues, des décors et des cinématiques découpés – comme dans de nombreux jeux depuis la nuit des temps. J’ai donc considéré que notre première journée de jeu était le début d’un long et vaste récit sur la communauté, l’amitié et l’aspiration, qui n’avait pas vraiment commencé.

Cependant, quand j’ai essayé d’obtenir un récit de ce qui s’était passé le premier jour – en demandant où nous sommes allés (île), comment nous y sommes arrivés (avion) ​​et où nous avons mis la tente (plage). Je n’ai récupéré que l’histoire de Moo qui courait: il a couru sur l’herbe puis il a couru sur le sable puis il a couru sur les rochers…

Cela ressemble à une histoire stupide – et ce serait dans un film ou un roman – mais c’est ainsi que les jeux vidéo racontent des histoires. Oui, il peut être incroyablement ennuyeux à regarder, mais cela ne devrait pas être une critique. Tout comme un musicien peut aimer jouer une pièce dont il a marre d’entendre ou quelqu’un racontant un rêve passionnant vous ennuiera, l’expérience directe de le faire est presque sans fin engageante, même si la surface est à l’opposé.

Pour celui-ci, il m’a appris à ne pas attendre que l’histoire se produise, mais plutôt à la raconter par moi-même.

3: Une horloge en temps réel bat l’enregistrement et le chargement

L’élément en temps réel d’Animal Crossing était un concept révolutionnaire pour le N64, tout comme l’idée d’apporter des changements persistants au monde du jeu. Cela est solidement réalisé sur Switch, mais lorsque j’ai rencontré l’idée pour la première fois, cela était déroutant pour un joueur des années 90: que se passe-t-il si je ne joue pas tous les jours? Comment puis-je faire une pause? Je ne peux pas forcer une réapparition en quittant l’écran? Je dois encore recalibrer consciemment mes attentes pour jouer dans ces mécaniques.

Par contre, mon petit commandant en second, pendant un moment rare et précieux, n’avait aucune raison de demander «Pourquoi?» À mon inquiétude concernant l’œil piqué de guêpe de Moo, il a répondu “Peut-être que ce sera mieux demain”. C’est tellement évident! Et je ne peux pas m’empêcher de passer au travers de mes pensées et de ne pas avoir à deviner les mécanismes du jeu et les limitations techniques.

Inversement, imaginez expliquer la sauvegarde et le chargement! Si vous souhaitez enseigner ma «fierté» et ma «joie» sur les concepts métaphysiques de réalités temporelles alternatives et de ramifications chronologiques hypothétiques, je vous souhaite bonne chance et prie pour votre santé mentale.

L’œil de Moo allait en effet mieux demain. Ma leçon: arrêtez de trop penser à la mécanique – les jeux modernes s’occuperont de vous.

4: Pousser pour monter est une compétence

Autant que j’apprécie, il y a une grammaire du jeu à apprendre et certaines compétences spécifiques associées en particulier aux jeux d’action – comme la gestion de deux manettes pour un FPS – les bases absolues du mouvement que j’avais prises pour acquis. Certes, si vous ne pouvez pas comprendre la pression fondamentale qui va dans ce sens, alors je ne pourrais rien vous apprendre de plus. Soit vous l’avez, soit vous ne l’avez pas.

Mon père, par exemple, que je n’ai jamais réussi à jouer, considérait ce type de développement de compétences comme une corvée – et une récompense maigre à cela. “Oh. Génial. Maintenant, je peux marcher vers un bâton à volonté. ” Mon ailier compact dit la même chose mais sans aucune trace de sarcasme.

J’ai donc appris qu’il y a des compétences de jeu vraiment, vraiment basiques que je tiens pour acquises, mais aussi que celles-ci peuvent être apprises. Ils sont même amusants à apprendre dans le bon environnement.

5: Les petites astuces fonctionnent réellement

Lorsque vous êtes transporté dans le monde fantastique d’un jeu, il y a toujours la petite danse joyeuse d’ignorer l’attirail de jeu. Pour notre part en tant que joueurs, nous laissons poliment les écrans de menu et économiser la gestion du jeu sans déranger notre suspension de l’incrédulité. Nous effaçons de l’histoire les moments où le héros s’est heurté à un mur ou s’est tenu vide pendant que nous prenions un appel téléphonique. Les concepteurs de jeux, quant à eux, aident en habillant leurs menus avec des images thématiques, en faisant taper des pieds ou en répétition si les personnages ne les bougent pas, en créant des mécanismes de sauvegarde dans le monde du jeu via des terminaux informatiques ou des canapés en pierre, etc.

Mais Animal Crossing: New Horizons a réussi deux tours de magie du monde du jeu qui ont ravi l’esprit innocent de mon petit complice. Tout d’abord, il a présenté son écran d’inventaire comme une bulle de pensée flottant de la tête de Moo. Je n’ai même pas remarqué jusqu’à ce que mon petit mentoré me dise “Il pense à une poire et une pomme”. Pour lui, il n’y a pas eu de rupture dans le gameplay – penser aux poches en fait autant partie que courir maladroitement en rond pendant 10 minutes.

Deuxièmement, lorsque les insulaires ont tous voté sur la meilleure suggestion de nom d’île et ont choisi la vôtre – un petit truc pour mettre en évidence la bizarrerie que vous devriez appeler les coups de feu et non l’un des autres touristes à forfait – mon acolyte miniature criait avec fierté. Même si nommer l’île «eau» était tout à fait stupide.

J’ai appris à ne pas être aussi dédaigneux du génie ingénieux des développeurs de main: c’est vraiment magique pour les non-blasés.

6: Les jeux sont amusants

Maintenant, j’aime les jeux vidéo, mais je les aimais quand ce n’était vraiment pas – comment dire ça? – socialement normal pour un adolescent en retard de jouer à Game Boy. En conséquence, je réalise maintenant que je suis sur la défensive à propos des jeux pour toute ma vie d’adulte. Encore une fois, je pense à la confusion patiente mais immuable sur le visage de mon père alors que j’essayais de démontrer leur joie.

Le frisson direct du mouvement, des sons et des animations était toujours à la hauteur des attentes des anciens médias en matière de développement narratif, de consommation passive et de contrôle d’auteur. Mais ils ne devraient pas l’être! Les jeux sont amusants. Peu importe les grandes visions et les histoires épiques et la mécanique intelligente et les mondes impressionnants: Moo cueille une fleur et elle devient pop. J’ai appris à revoir le plaisir essentiel de cela.

Vieux chien, nouveaux trucs?

Tout cela a changé ma perspective pour le mieux. Je suppose que c’est évident quand vous l’énoncez – si évident qu’un enfant de 3 ans pouvait le voir – mais je devais enfin laisser tomber mes bagages pour les joueurs du siècle dernier. Maintenant, j’ai tous mes anciens favoris alignés pour qu’il puisse m’apprendre à en profiter à nouveau comme un enfant. Peut-être que je vais attendre Doom 64 pour le moment, alors.

