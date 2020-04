6 différends juridiques dans les jeux vidéo qui ont provoqué une grande controverse

De Lindsay Lohan vs Rockstar aux parents de Call of Duty vs. Activision.

Comme toute industrie, l’industrie du jeu vidéo n’est pas sans désaccords, après tout, il y a un flux d’argent abondant à travers lequel beaucoup veulent une partie ou que plus d’un croit mérite et, dans la mesure où cela a été dit forme de divertissement a prospéré, de manière intéressante, ont donc le susmentionné désaccords, souvent pour des raisons créatives, d’autres fois pour des questions technologiques et quelques autres, pour les entreprises.

La semaine dernière, nous avons documenté la plus récente d’entre elles, où Selena Gmez a poursuivi un développeur de jeux mobiles pour ce qu’elle considère être l’utilisation non autorisée de son image. Mais Gmez est loin d’être le premier à poursuivre un studio de jeux vidéo – en fait, les studios se poursuivent souvent – avec quelques exemples plus anciens comme Epic Games poursuivant les auteurs de Too Human, ce qui a conduit à Silicon Knights paiera plus de 9 millions de dollars.

Voici quelques-unes des poursuites les plus discutées de l’histoire du jeu vidéo.

Lindsay Lohan contre Rockstar Très similaire à Selena Gmez, le procès de l’actrice Lindsay Lohan avec Rockstar avait à voir avec l’apparence, et c’est-à-dire qu’au sein de GTA V, il y a une mission qui implique le sauvetage d’une jeune célébrité des lunettes des paparazzis. Votre nom Lacey Jonas. Pour être juste, la police du nom et du profil du personnage blond rappelle Lindsay Lohan – encore plus dans le matériel promotionnel du jeu – mais Rockstar a été assez sage pour le concevoir de manière assez ambiguë pour que les tribunaux n’aient pas S’il vous plaît, pas une fois, mais deux fois. Le premier en 2016 et le second en 2018. Incroyablement, le jeu continue d’être un succès commercial 6 ans après cela et Lohan, personne ne s’en souvient.

Activision Vs. Vince Zampella Tout ce qui monte, descend, et bien que cela ne semble pas affecter Call of Duty, il l’a fait avec la romance entre ses créateurs et Activision, qui se sont affrontés en 2011. Vince Zampella et la vieille garde d’Infinity Ward ont prétendu qu’ils étaient Il devait une fortune en cadeaux correspondant au succès de Call of Duty: Modern Warfare, tandis que l’éditeur alléguait que ceux-ci étaient injustes, cherchant à s’allier avec Electronic Arts. De ce procès est né Respawn Entertainment, Titanfall et Star Wars: Jedi Fallen Order, ainsi qu’un accord millionnaire dont les détails n’ont jamais été connus. L’ironie? Des années plus tard, plusieurs membres de Respawn Entertainment sont retournés à Infinity Ward pour produire le redémarrage de Modern Warfare.

Manuel Noriega contre Activision Considérant qu’il s’agit de l’une des plus grandes sagas de l’industrie, il n’est pas surprenant que Call of Duty soit l’objet de plus d’un procès, ce qui est curieux dans ce cas, c’est que la victime présumée était un historien militaire et politique comme Manuel Noriega, qui apparaît dans quelques missions Black Ops II. Les petits-enfants de Noriega l’ont informé de son rôle dans le jeu, ce qui a conduit le dictateur panaméen à poursuivre Activision, mais le juge en charge de l’affaire a fait passer la liberté d’expression de l’industrie du jeu vidéo avant le droit à l’image de Noriega, dont la réputation n’aurait pas été entamée par le jeu, compte tenu de son historique.

Universal Vs. Nintendo Donkey Kong est un personnage emblématique dans le monde des jeux vidéo et un acteur clé de l’essor de Nintendo, mais il y a eu un moment, dans les années 80, où tout cela était en danger, car après avoir remarqué que les jeux vidéo étaient une opportunité juteuse Universal a essayé de monter dans le train avec un jeu King Kong, mais a découvert qu’il en existe déjà un autre avec un gorille comme protagoniste. Se référant à de prétendus droits filmographiques qu’il n’a jamais réussi à démontrer qu’il avait, Universal amedrent non seulement Nintendo, mais plusieurs sociétés, mais le verdict était clair: King Kong était un personnage du domaine public et Donkey Kong ne partageait même pas assez de caractéristiques narratives avec le personnage. , quant à garantir le plagiat.

Jack Thompson contre Take-Two Interactive Bien que son activisme conservateur l’ait amené à faire face à plusieurs jeux vidéo, l’avocat Jack Thompson a été la cible la plus cohérente de l’éditeur Take Two, qu’il a poursuivi en 2003, au nom des victimes d’un crime dont les auteurs s’étaient servis. GTA III comme source d’inspiration. Thompson cherchait plus de 240 millions de dollars. Les plaignants ont finalement retiré la plainte, mais en 2007, la société dirigée par Strauss, Zelnick, a poursuivi Thompson pour l’empêcher de poursuivre sa croisade diffamatoire. Les deux parties sont parvenues à un accord, mais Thompson a continué, jusqu’à ce que l’avocat soit perpétuellement handicapé par ce cas et d’autres cas de conduite inappropriée.

Crytek vs. Star Citizen Le différend juridique entre l’équipe responsable de Star Citizen et les auteurs de Crysis a pris fin il y a quelques semaines à peine, mais au cours des dernières années, Cloud Imperium Games et Crytek avaient atteint des positions inconciliables. La raison? Bien que Star Citizen ait commencé son développement avec le CryEngine, ils ont finalement choisi de passer à la technologie Amazon, en pensant à l’univers en ligne qui était en cours de construction, mais Crytek les a accusés de présenter de faux arguments pour discréditer leur travail, en plus de créer deux jeux différents. , Star Citizen et la campagne Squadron 42, lorsque l’accord ne prévoyait qu’un seul projet. Sans détails sur le résultat, nous pouvons au moins dire que la paix a été atteinte.

