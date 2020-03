6 façons d’organiser votre espace de travail à domicile

Image: Photo de STIL sur Unsplash

Avec tout ce qui se passe en ce moment, il est difficile d’atteindre un demi-sentiment de normalité, surtout si vous avez l’habitude de travailler dans un bureau. Que vos animaux soient une distraction, que vous regardiez trop la télévision ou que l’encombrement soit votre problème, presque tout peut être désastreux lorsque vous avez du travail à faire.

Voici quelques conseils qui vous permettront (espérons-le) de mener à bien vos projets et votre bon sens.

Séparez vos zones de travail et de jeu

Bureau moderne | 77 $ | Amazon

Chaise de bureau | 50 $ | Amazon

D’accord, si vous avez l’habitude de travailler à domicile, vous avez probablement un bureau ou un espace désigné pour faire la merde. D’autres personnes (pas moi), mais d’autres personnes, devraient bloquer une section de leur maison pour une journée de travail moyenne de huit heures. Après cela, j’envisagerais de vous acheter un bureau s’il y a assez de place, ainsi qu’une chaise de bureau.

Dégagez l’encombrement



De 6 bacs de rangement | 33 $ | Amazon

Sacs à ordures Glad (90 unités) | 14 $ | Amazon

Je suis fan de … choses. Je l’ai probablement obtenu de ma mère qui ne supporte pas non plus de jeter quoi que ce soit. En supposant que vous ayez un bureau, vous devriez jeter tous les éléments non essentiels de votre espace à l’aide de sacs à ordures extensibles. Une fois la purge terminée, placez le tout dans deux compartiments clairs et empilables afin de pouvoir facilement faire référence à des éléments ultérieurement.

Gardez les documents de travail essentiels à proximité

Organisateur de bureau en bambou | 27 $ | Amazon

Bac à lettres à 6 couches | 20 $ | Amazon

Il n’y a rien de pire que d’être interrogé sur les données que vous n’avez pas et n’avez pas le temps de rechercher. Bien sûr, au bureau, les informations peuvent être facilement référencées car elles se trouvaient à votre bureau, mais soyons réels, vous ne pouvez pas vous rendre exactement à votre bureau en ce moment.

Je suggère un organiseur de bureau de base pour vous aider. Vous me remercierez plus tard.

Achetez une poubelle



Corbeille à papier Slim | 11 $ | Amazon

Écoutez, je sais que cela semble évident, mais certaines personnes n’y pensent vraiment pas et honnêtement, c’est triste. Rien de tel que de jeter un morceau de papier froissé pour vous rendre plus productif. De plus, cela vous aidera à rester plus longtemps à votre poste de travail désigné.

Organisez vos câbles

Organisateur de câbles (paquet de 3) | 10 $ | Amazon

Lorsque vous travaillez à domicile, il est inévitable que vous soyez submergé par la simple densité des câbles. Ils sont partout et vous en avez probablement besoin. Cela peut être simplement changé en plaçant un organisateur de câble sur votre bureau. Vous pouvez connecter votre chargeur de téléphone, votre chargeur d’ordinateur et d’autres câbles en un seul endroit.

Pendant que vous y êtes, assurez-vous de saisir des câbles d’alimentation extra-longs pour plus de commodité.

Personnalisez votre espace de travail à votre guise

Photo: Photo d’Arnel Hasanovic sur Unsplash

Ce dernier conseil semble également assez évident, mais ce que je veux dire, c’est optimiser votre espace de manière à faciliter la tâche. Si vous préférez vos fichiers sur votre droite alors que votre ordinateur portable est sur votre gauche, faites-le! Si vos ciseaux et stylos sont au centre de votre bureau et que vous les détestez, déplacez-les! Tous les paris sont désactivés pendant l’auto-quarantaine! Et quoi que vous fassiez d’autre, restez en bonne santé.

