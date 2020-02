7 ans après sa sortie, Counter Strike: GO vient de battre un nouveau record

Counter-Strike: Global Offensive est sorti en 2012. Alors que certains jeux ralentissent avec le temps à mesure que les joueurs passent à de nouveaux jeux, CSGO a continué de croître.

La page publique des statistiques Steam montre que CSGO a atteint un nouveau record de joueurs simultanés. Dimanche 9 février, CSGO comptait plus de 901 000 joueurs concurrents de pointe, ce qui dépasse le record précédent de 850 485 en avril 2016 après le tournoi MLG Columbus, selon Eurogamer.

À titre de comparaison, CSGO comptait plus de 250 000 joueurs concurrents de pointe de plus le 9 février que le jeu n ° 2, DOTA 2, qui est également gratuit et développé par Valve.

Le nombre maximal de joueurs simultanés de CSGO est énorme et constitue un nouveau record pour le jeu lui-même, mais PUBG détient toujours le record du plus grand nombre global de joueurs simultanés. Le jeu Battle Royale a atteint un nombre étonnant de 3 millions de joueurs simultanés au sommet de sa popularité en 2018.

On ne sait pas immédiatement pourquoi les chiffres des joueurs de CSGO ont bondi ces derniers temps.

Dans d’autres nouvelles, Valve a récemment mis à jour CSGO à nouveau avec une nouvelle fonctionnalité visant les personnes qui abusent des autres via le chat en jeu. Les joueurs qui ont reçu “beaucoup plus de signalements d’abus” que les autres joueurs recevront un avertissement. S’ils ignorent l’avertissement, ils seront automatiquement mis en sourdine. Ils resteront muets jusqu’à ce qu’ils gagnent suffisamment d’XP pour lever l’interdiction de parler, mais pendant ce temps, d’autres joueurs peuvent choisir de les réactiver manuellement.

Accédez au site Web de CSGO pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité.

