7 conseils Esports pour les débutants

Avez-vous vu combien d’argent vous pouvez gagner en jouant à l’esport ces jours-ci? Que vous soyez dans DOTA, Fortnite, Counter-Strike ou autre chose — il y a beaucoup à faire. Maintenant, ces jeux peuvent vous rapporter le plus au plus haut niveau, vous connaissez les gars que vous avez vus sur les streams devant un public de grande arène. Certains d’entre eux sont millionnaires. Bien que cela puisse être long à atteindre à ce niveau, il y a encore de l’argent à faire aux extrémités des choses. Il existe des sites qui proposent des jeux et des compétitions payants afin que vous puissiez utiliser vos compétences contre d’autres personnes comme vous. Mais ce n’est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous lancer et, espérons-le, de réussir dans les esports, consultez cet article utile pour découvrir de nombreux conseils clés qui pourraient vous être utiles. Et si vous aimez les paris, ces conseils vous aideront également à décider de votre expérience de paris.

En attendant, voici sept conseils esports pour les débutants:

1. Mettez dans les heures de pratique

Vous ne pouvez pas vraiment devenir un joueur gagnant si vous ne pratiquez pas. Oui, il faut du talent naturel, mais tous les meilleurs joueurs mettent des tonnes d’heures. Cela devrait être traité comme un sport, après tout. Certains disent que les sports électroniques nécessitent plus d’heures de pratique que de nombreux autres sports. Quoi qu’il en soit, vous devez vous entraîner si vous voulez vous améliorer.

2. J’ai d’autres choses à faire

Bien que la pratique soit importante, vous ne devriez pas passer 12 heures par jour à jouer à des jeux informatiques. Peu importe combien vous pouvez gagner. Assurez-vous de rompre ce temps de pratique avec d’autres choses dans votre vie. Assurez-vous également de prendre soin de vos priorités réelles. Comme au travail ou à l’école.

3. N’entrez pas trop vite dans les jeux payants

Vous pourriez avoir hâte de commencer à jouer pour de l’argent réel, mais ne vous précipitez pas dans les choses. Voilà comment vous pourriez perdre beaucoup avant même d’avoir commencé. Jouez gratuitement pendant des heures aux jeux que vous aimez avant de risquer de l’argent. Et ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

4. Commencez par le bas

Ne sautez pas dans des jeux bien rémunérés. Si vous débutez avec l’argent, commencez par les niveaux inférieurs pour avoir une idée des choses en premier. Encore une fois, vous devez vous en tenir à une gestion stricte des fonds et vous assurer de n’entrer dans les jeux qu’à une fraction de ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

5. Choisissez le bon jeu

Il existe une large gamme de jeux différents dans lesquels vous pouvez vous lancer pour les sports électroniques. Assurez-vous de choisir la bonne. De toute évidence, Fortnite nécessite une compétence complètement différente de DOTA ou CS. Il est difficile de se spécialiser dans plus d’un jeu, alors choisissez celui dans lequel vous êtes bon et profitez-en et passez du temps à vous améliorer.

6. Avoir un bon PC et une bonne connexion

Votre équipement est important en matière d’esports. Vous ne voulez pas avoir de pic de décalage ou avoir des problèmes avec votre FPS. Ceci est particulièrement important si vous jouez pour de l’argent. Assurez-vous donc que vous avez un bon ordinateur et une bonne connexion Internet. Vous voudrez peut-être également envisager la connexion Ethernet au lieu du wifi.

7. Ne vous inclinez pas

Garder la tête froide est important dans les esports, surtout si vous jouez pour de l’argent. C’est similaire au poker dans ce sens. Si vous perdez mal, faites une pause et assurez-vous que vos émotions ne sont pas trop élevées. Essayez de traiter les pertes comme les victoires et ne vous inclinez pas et commencez à prendre des décisions folles ou à participer à des jeux que vous ne pouvez pas vous permettre.