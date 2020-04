7 jeux à télécharger et essayer gratuitement le week-end, avec beaucoup de mystère, d’action et de sport

Gears 5, Sherlock Holmes, The Crew 2 et bien d’autres à jouer sur PC, PS4 et Xbox One.

Un autre week-end de confinement à domicile, un autre week-end où les jeux vidéo deviennent encore plus notre passion, surtout s’ils sont gratuits! Pour ces jours, nous avons la possibilité de télécharger gratuitement plusieurs lancements où le mystère et la bonne ambiance font leur apparition, et pour essayer, nous avons de grandes doses d’action et de sport sur PC, PS4 et Xbox One.

Vous êtes amoureux du monde de BioShock? Rappelant le classique moderne des jeux irrationnels, nous pouvons trouver en téléchargement ces jours-ci près du soleil, une aventure à mi-chemin entre le simulateur de marche et le jeu d’horreur dans lequel nous nous rendrons à Helios, une imposante installation maritime conçue par nul autre que Nikola Tesla avec des effigies d’or énormes et somptueuses partout.

Gears 5 [PC, Xbox One]

Rien de mieux que de commencer le week-end avec l’une des meilleures sorties de la génération Xbox Game Studios. Gears 5 sera disponible quelques jours pour être utilisé et apprécié sur Steam et Xbox Live Gold, dans les jours de jeu gratuit, offrant un spectacle d’action et de prise de vue difficile à égaler, qui est également très riche en contenu, avec un mode campagne intéressant mettant en vedette par Kait Diaz.

Et si nous partions en voyage? Y penser maintenant est un peu moins impossible, mais à partir d’IO Interactive, il nous donne la possibilité de le faire avec Hitman. Autrement dit, en échange de visites de lieux aussi beaux que la côte italienne, Hokkaido ou Marrakech, nous devrons faire face à une série de missions et de défis où l’agent 47 devra démontrer pourquoi il est l’un des assassins les plus meurtriers au monde.

Depuis les XL Gold Free Game Days, nous pouvons également profiter de NBA 2K Playgrounds 2, un jeu de basket de rue avec des personnages à grosse tête dans lequel les grandes stars de la compétition nord-américaine ne manquent pas, jusqu’à 200! y compris quelques histoires! NBA 2K Playgrounds 2 est également une proposition qui est totalement idéale pour avoir un rire et des collations saines à la maison.

Élémentaire! Ce week-end, nous aurons deux occasions de devenir le détective le plus célèbre de tous les temps aux mains de Frogwares. D’une part, depuis Epic Games Store, nous avons la possibilité de télécharger Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, tandis que depuis la boutique FX Interactive, nous pouvons également obtenir Sherlock Holmes: The King of Thieves.

Comme cela s’est produit ces dernières semaines, Ubisoft ne veut pas que vous les oubliez du jeudi au lundi, et pour cette raison, ils lancent maintenant un essai gratuit de The Crew 2, leur jeu vidéo de conduite en monde ouvert qui a récemment présenté Inner Drive, son Cinquième grande mise à jour que vous pouvez voir présentée en vidéo. Êtes-vous prêt à explorer l’ensemble des États-Unis par voie terrestre, maritime et aérienne?

