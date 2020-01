7 jeux incroyablement uniques que vous devriez jouer en 2020

2020 s’annonce comme une autre année énorme pour les jeux vidéo, avec des sorties majeures comme Cyberpunk 2077, Doom Eternal et The Last Of Us Part II à l’horizon. En plus de ceux-ci, nous avons trouvé des jeux incroyablement uniques et originaux qui sortiront cette année et qui ne sont peut-être pas sur votre radar.

Dans une nouvelle fonctionnalité vidéo, Jess McDonell met en évidence sept de ces titres uniques à paraître en 2020 que vous voudrez probablement garder à l’œil.

Dans la vidéo, vous découvrirez de plus près le jeu australien Way to the Woods, créé par un adolescent et qui raconte l’histoire d’un cerf et d’un faon qui se dirigent vers les bois. La vidéo couvre également The Pathless, le prochain jeu des développeurs d’Abzu, et le très intéressant thriller de mystère de meurtre interactif inspiré de Kubrick, Twelve Minutes. Ce n’est pas que du soleil et des arcs-en-ciel, cependant, car la vidéo de Jess met également en lumière le jeu d’horreur inverse Carrion de Phobia Games où vous incarnez un monstre amorphe qui sort d’une installation, tuant tout le monde dans son sillage. Un autre jeu bourré d’action sur la liste est Empire of Sin, un jeu de stratégie de style XCOM créé par John Romero et Brenda Romero de Doom.

Découvrez la vidéo complète ci-dessus pour obtenir le détail de ces jeux et plus encore!

S’il y a un beau jeu sous le radar qui sort, vous pensez que les gens devraient le savoir, laissez-le tomber dans la section des commentaires ci-dessous et faites-moi savoir si l’un de ces jeux est sur votre liste de jeux pour 2020