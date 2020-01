7th Sector confirme son lancement multiplateforme le 5 février

Êtes-vous prêt à entrer dans un nouveau monde cyberpunk? Le développeur Sergey Noskov, à côté de l’éditeur Somestimes You, a révélé la première bande-annonce de 7ème secteur, un nouveau titre multi-plateforme qui promet de ravir les fans. Voulez-vous savoir de quoi il s’agit? On vous le dit!

L’annonce a été faite sur Twitter et était accompagnée d’une bande-annonce qui, bien qu’elle soit assez peu diffusée, offre une description de ce que sera le titre.

D’énigmes va l’affaire

Bienvenue dans 7th Sector, développé dans un mystérieux monde cyberpunk. Plongez-vous dans ce chemin complexe, résolvez différentes énigmes, affrontez ses dangers et collectez des informations dispersées pour découvrir l’histoire de ce monde. Prenez le contrôle de plusieurs personnages différents, chacun avec ses propres capacités qui peuvent vous aider à naviguer dans les appareils et les machines du monde. Certains choix et actions effectués déterminent le résultat final.

C’est ainsi que le 7ème secteur est présenté: en précisant que les joueurs doivent utiliser leur tête à tout moment pour naviguer dans leur histoire. Parfois tu as remarqué aussi quelles sont les principales caractéristiques de ce cyberpunk: «Des puzzles variés et uniques, le contrôle de plusieurs personnages aux capacités uniques et 4 fins différentes selon les décisions que nous prenons. Tout cela accompagné d’une bande originale immersive de «Nobody’s Nail Machine». Peignez plutôt bien, non?

Et si vous aviez le moindre doute, oui, Les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent également en profiter le 5 février, date de sortie officielle. Bien qu’il n’y ait toujours pas de données exactes sur le prix pour les utilisateurs de Nintendo (on suppose qu’il sera d’environ 13 euros), oui on sait que Steam est à 10,79 €, il n’est donc pas très farfelu de penser que le prix sera autour de ce chiffre.

Que penses-tu de toi? Êtes-vous prêt à entrer dans cette nouvelle aventure? Faites-nous part de vos opinions dans la zone de commentaires.

