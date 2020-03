8 conseils cruciaux pour commencer le croisement d’animaux

Nous apprécions Animal Crossing: New Horizons depuis quelques semaines et, comme les jeux précédents de la franchise, il y a beaucoup de systèmes à suivre, des activités à faire et des jalons à respecter. Il y a certainement un peu de courbe d’apprentissage à tout cela.

Dans la vidéo ci-dessus, Jake Dekker passe en revue les huit détails que nous souhaitons tous connaître avant de commencer notre propre escapade sur l’île à New Horizons. Si vous venez de vous procurer le dernier jeu Animal Crossing vous-même, ces conseils devraient vous aider à accélérer le processus pour passer les premiers jours.

Pour ceux qui recherchent un peu plus d’aide, nous avons plusieurs autres guides vidéo qui peuvent vous aider pendant vos premières semaines dans New Horizons. Certes, le jeu est un peu lent en ce qui concerne la progression, vous pouvez donc vous sentir comme si vous n’alliez nulle part, mais croyez-nous – engagez-vous et vous commencerez à voir les développements sur votre île.

Plus de vidéos sur les croisements d’animaux: Nouveaux horizons

Dans la revue Animal Crossing: New Horizons de GameSpot en cours, Kallie Plagge écrit: «New Horizons a certainement un rythme plus lent que les autres jeux Animal Crossing, en partie parce que vous devez travailler pour que les choses fonctionnent et fonctionnent sur l’île au début. Je suis impatient de découvrir quelles améliorations pourraient venir à ma rencontre (et je dois jouer avec Island Designer plus), j’ai toujours l’impression d’avoir fait beaucoup de choses sur mon île. J’ai fabriqué des tonnes de meubles, mis à niveau ma maison sept fois, cueilli des milliers de mauvaises herbes et fait beaucoup trop de changements drastiques de tenue. Je suis aussi excité de voir quels événements aléatoires m’attendent chaque matin que de décorer mon île et de la faire mienne, et c’est sûr de continue de me faire revenir dans un avenir prévisible. “