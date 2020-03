8 étapes pour faire de votre carnet de jeu une chose du passé – Guide

L’arriéré est une bête dangereuse, qui hante les joueurs de loin. Vous pouvez voir tous les nouveaux jeux à l’horizon que vous avez envie de mettre la main sur, comme Animal Crossing: New Horizons, Doom Eternal et même un jour Metroid Prime 4. Mais qu’en est-il de la pile de jeux qui vous attend à la maison? Vous savez, ces titres numériques que vous avez dû acheter parce qu’ils étaient en vente à moins d’un burrito chez Taco Bell? Qu’en est-il du jeu que votre copain vous a prêté pour la SNES il y a près de deux ans et dont il ne peut pas cesser de se déclamer et de délirer? Oh, vous êtes trop paresseux pour trouver les cordons de votre système et le brancher? Qu’est-ce que c’est? Tom Nook a appelé et il demande votre loyer? Nous en doutons, Tom Nook n’appelle jamais pour récupérer.

Mais n’ayez crainte, alors que l’arriéré peut être une entité implacable et immortelle, nous pensons qu’il peut être apprivoisé. Ici, dans les tours Nintendo Life, nous nous sommes réunis et avons réfléchi à une liste de mesures que vous pouvez prendre pour remettre de l’ordre dans votre carnet de commandes.

1) Évaluez vos jeux et faites une liste

Votre première étape pour mettre votre carnet de commandes en ordre devrait être d’évaluer votre carnet de commandes. Jetez un œil à vos jeux et déterminez ce que vous voulez jouer dans un avenir proche et ceux que vous avez juste à remplir d’espace sur votre étagère. Tout ne doit pas être considéré comme un matériau digne de l’arriéré.

Une fois que vous avez compris cela, allez-y et faites-vous une liste. Vous pouvez prendre une note sur votre téléphone, utiliser un stylo et du papier ou même utiliser un site Web pour garder une trace de votre liste. Personnellement, nous aimons vraiment utiliser le site Web HowLongToBeat.com car il vous permet de vous connecter aux détails lorsque vous battez un jeu, combien de temps vous avez passé sur un jeu et combien de jeu vous avez réellement joué. Ensuite, vous pouvez prendre toutes ces informations et les comparer à d’autres en ligne pour voir combien de temps cela leur a pris. Ils ont même un onglet de backlog spécifique, un onglet de jeu et un onglet terminé dans lesquels vous pouvez également trier vos jeux. Une liste comme celle-ci peut être utile quand et si vous décidez de revenir sur votre année et de choisir vos favoris.

Si la plupart des jeux de votre carnet de commandes sont physiques, essayez de créer une pile de vos jeux quelque part près de votre zone de jeu pour illustrer le défi que vous avez devant vous. Ensuite, lorsque vous les terminez, placez-les sur leur propre étagère séparée et considérez-les comme votre propre système de réussite physique.

Si vous jouez à des jeux numériques sur autre chose qu’un Switch, essayez de créer un dossier pour les jeux auxquels vous voulez jouer et un dossier pour ceux que vous avez battus. Il peut être agréable de consulter la liste des jeux que vous avez battus et pourrait vous aider à en finir davantage.

2) Planifiez un moment pour jouer

Il peut être difficile de prendre du temps pour jouer à des jeux lorsque le travail, l’école et d’autres choses régissent en quelque sorte votre vie, mais essayez de penser à votre temps de jeu comme un événement programmé, comme si vous étiez dans une ligue sportive ou si vous aviez une pratique de chorale . Pour beaucoup d’entre nous, le jeu est un passe-temps et nous devrions tous avoir du temps pour nos passe-temps.

Trouvez un moment qui vous convient le mieux chaque semaine et établissez un plan. Peut-être que vous jouerez tous les mardis et jeudis après le coucher de vos enfants, ou lorsque vous aurez fini de travailler le week-end. Si votre emploi du temps est incohérent, essayez de cadrer le temps de jeu autour d’une certaine activité ou peut-être même de vous faufiler juste avant de vous coucher.

Et lorsque la vie gêne votre «heure de jeu» prévue, ne vous laissez pas décourager. Essayez de trouver plus de temps pour jouer plus tard dans la semaine pour rattraper le temps que vous avez manqué. Tout comme n’importe quel objectif, essayez simplement de faire un plan qui fonctionne pour vous et respectez-le

3) Éloignez les distractions

Dans cette ère numérique / moderne dans laquelle nous vivons actuellement, les distractions sont à un niveau record. Que vous soyez au travail, que vous regardiez Netflix ou même que vous passiez du temps avec des amis ou de la famille, votre téléphone sera généralement là pour vous déranger, et il retiendra probablement votre attention lorsque vous jouerez à des jeux. Essayez donc de le garder hors de portée des armes si vous le pouvez. Peut-être branchez-le et laissez-le sur l’étagère loin de vous. Accordez aux personnages de votre jeu toute votre attention. Ensuite, lorsque vous avez terminé une session, vous vous souviendrez probablement de bien plus de détails, car vous étiez entièrement présent pour ses événements.

Si vous utilisez votre téléphone pour une procédure pas à pas en ligne, essayez de le configurer pour ne pas déranger le mode. Et si vous vous surprenez toujours à parcourir accidentellement Instagram et autres, essayez d’utiliser un autre appareil comme une tablette ou un ordinateur portable (un qui n’a pas un million d’onglets ouverts et tous vos contacts enregistrés.) Si cela ne fait pas l’affaire, voyez si vous pouvez mettre la main sur un guide de stratégie à l’ancienne. Cela vous aidera certainement à rester déconnecté et il peut être bien plus amusant de feuilleter un livre que d’avoir les yeux rivés sur un autre écran.

4) Arrêtez d’acheter des jeux inutilement

Sérieusement, les offres ne vous aident pas.

À moins que vous ne collectionniez des jeux, essayez de ne pas ajouter d’autres jeux à votre pile “J’y jouerai éventuellement”. Vous pouvez toujours faire une liste des jeux que vous souhaitez acheter lorsque vous commencez à en éliminer quelques-uns.

Oh, et essayez d’ignorer les ventes aussi. Nous savons que c’est particulièrement difficile quand on a l’impression que chaque éditeur sous le soleil a une offre spéciale pour le week-end. À moins qu’il y ait un jeu qui vous passionne énormément et qu’il soit en vente au prix bas de “Je ne peux absolument pas ignorer cette offre ou j’aurai honte de payer un prix plus élevé plus tard”, vous pouvez probablement vous en passer ajouter plus à votre pile.

5) Restez avec un seul jeu, mais laissez-vous des options

Tout comme jongler avec plusieurs émissions de télévision ou livres, faire des allers-retours entre plusieurs jeux vidéo n’est pas toujours une bonne idée. Il peut être facile d’oublier les noms des personnages, de perdre la trace de la narration et / ou de la progression actuelle si vous passez trop de temps loin d’un jeu, et vous serez plus concentré et dévoué si vous vous en tenez à un seul.

Cependant, n’ayez pas peur de vous donner quelques options. Si votre jeu actuel est un RPG de 50 à 100 heures, essayez de garder quelques jeux plus courts d’autres genres dans votre poche arrière. La dernière chose que vous voulez faire est de vous épuiser sur un jeu que vous appréciez vraiment, seulement pour le déposer et ne jamais le reprendre.

6) Tenez compte du temps de jeu de votre «service en direct»

Jeux de service en direct comme Fortnite et la plupart des offres mobiles de Nintendo sont conçues pour vous récompenser pour la connexion et la suppression de vos tâches quotidiennes et plus vous passez de temps à jouer, plus vous recevez de contenu. Des jeux comme ceux-ci peuvent fortement entraver vos projets basés sur l’histoire car, par conception, ils sont faciles à intégrer.

Se limiter à un pourrait vous donner un véritable temps libre et cela peut valoir la peine Warframe ou Rocket League pendant une saison environ pour voir ce que vous pouvez accomplir avec ce congé.

7) Sachez quand il est temps de passer à autre chose

Une fois que vous avez commencé un jeu et que vous avez effectué quelques heures (au moins) si vous vous rendez compte qu’il ne s’agit tout simplement pas de cliquer avec vous, ne vous forcez pas à pousser à travers. Vous pouvez toujours y revenir si vous avez envie de lui donner un autre coup. Si vous craignez de récupérer le rendement que vous avez investi dans le jeu, vous pouvez peut-être essayer de le vendre ou de l’échanger avec un ami contre autre chose qui vous intéresse. Votre ami peut adorer le Âmes sombres série pour son niveau de difficulté, mais vous n’avez peut-être pas le temps de vous engager à apprendre sa mécanique ou vous la trouvez juste terne et trop impitoyable. Tous les jeux ne seront pas votre tasse de thé, et ça va.

Si vous êtes coincé et avez fouillé tous les coins et recoins ou si vous avez du mal à éliminer une rencontre de boss majeure. N’ayez pas honte de rechercher une solution en ligne ou même de contacter un ami qui, vous le savez, a également joué au jeu. Ce petit coup de pouce pourrait vous propulser jusqu’au chapitre final! En parlant d’amis …

8) Engagez un ami

Un facteur majeur que presque tout le monde peut blâmer pour la taille de son carnet de commandes est que nous sommes tous partiellement influencés par les jeux auxquels d’autres personnes jouent et les jeux dont parlent nos amis. Donc, avec cela, il y a de fortes chances que vos amis aient certains des mêmes jeux sur leur carnet de commandes que vous.

Alors pourquoi ne pas essayer de frapper un ami (les amis sur Internet comptent aussi) pour voir si vous pouvez vous mettre d’accord sur un jeu à jouer ensemble dans votre propre temps. Ensuite, vous pouvez discuter de vos expériences, de vos difficultés et partager les moments fous au cours des semaines qu’il faut pour terminer.

Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez planifier un moment ou un lieu de rencontre pour discuter, mais cela pourrait aider à rendre votre jeu un peu plus amusant et pourrait vous encourager à jouer plus efficacement en sachant que quelqu’un d’autre joue avec vous. Ensuite, si cela se passe bien, vous pouvez peut-être inviter plus d’amis dans votre groupe pour le prochain jeu et avant de le savoir, vous aurez votre propre club de jeux vidéo privé.

Avez-vous des méthodes qui vous ont aidé à rattraper votre liste de jeux à faire apparemment sans fin? Quels sont, selon vous, certains des jeux qui figurent toujours dans votre carnet de commandes? Laissez tomber vos pensées ci-dessous!

