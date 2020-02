8 grands jeux vidéo Bethesda que vous pouvez acheter dans les offres GOG pour moins de 10 euros

La promotion comprend des sagas classiques comme Fallout et The Elder Scrolls, en plus des jeux Id Software.

Les nouvelles offres de GOG.com se concentrent sur le catalogue de jeux vidéo de Bethesda, parmi lesquels figurent également quelques-uns des grands jeux vidéo d’Id Software, que vous pouvez acheter avec remises jusqu’à 70%, avec des prix qui ne dépassent pas 10 euros. La raison de ces offres? La première dans le magasin des fantastiques Dishonored et Wolfenstein The New Order, à côté de l’extension The Old Blood.

Comme d’habitude dans cette boutique numérique, les jeux sont vendus pas de DRM, et parmi les titres en promotion, il y a des œuvres de culte telles que Fallout: New Vegas Ultimate Edition, l’aventure d’horreur Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth ou le classique DOOM. Intéressé par l’un de ces titres de vétéran? Ici, dans 3D Games, nous présentons une liste avec quelques éléments essentiels que vous ne devriez pas manquer, et moins pour ce prix.

La récente première de la saga Dishonored sur GOG.com coïncide avec le désir d’un des scénaristes du Seigneur des anneaux d’Amazon de créer une série télévisée Dishonored, ce qui n’a pas encore été confirmé. Les fans de Doom, quant à eux, attendent avec impatience la sortie du nouveau jeu d’action d’Id Software. Intéressé? N’hésitez pas à consulter nos premières impressions de DOOM Eternal.

En savoir plus sur: GOG, Bethesda, Offres et Id logiciel.

