8 hôtels de jeux de luxe signés Atari devraient être construits aux États-Unis

L’incarnation actuelle d’Atari, basée en France, Atari SA, est loin de l’entreprise fondée par les pionniers du jeu Nolan Bushnell et Ted Dabney en 1972, mais le nom et le logo ont encore beaucoup de poids. À tel point que la société a signé un accord avec un promoteur immobilier américain pour créer huit hôtels de marque Atari à travers le pays, chacun avec son propre studio d’esports et son «terrain de jeu».

En plus des installations de sport électronique et de ce que j’imagine être des arcades tentaculaires, les hôtels Atari prévus comprendront également des restaurants, des bars, des cinémas, des salles de réunion, une boulangerie et une salle de sport. Les installations visent à offrir une expérience unique aux voyageurs d’affaires et aux familles. Ils semblent être l’endroit idéal pour expliquer à mes enfants ce qu’Atari était par rapport à ce qu’il est maintenant.

Le développeur basé en Arizona, True North Studio, a huit villes choisies pour le placement dans un hôtel Atari, à commencer par Phoenix, Arizona, avec des plans pour innover cette année. Les autres emplacements incluent Austin, Texas; Chicago, Ill .; Denver, Colo .; Las Vegas; San Francisco et San Jose, Californie; et Seattle, Washington. Selon l’annonce officielle, Atari recevra 5% des revenus des hôtels, ainsi que 600 000 $ pour la signature de l’accord.

