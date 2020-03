8 jeux indépendants prometteurs et bien d’autres nouvelles du monde indépendant de Nintendo

Le dernier Direct nous laisse des annonces intéressantes sur les prochaines versions de Nintendo Switch.

Environ 20 minutes de vidéo dans lesquelles les publicités n’ont pas cessé de se produire. Ce fut le dernier Indie World de Nintendo consacré à parler des prochaines sorties de jeux vidéo sur Nintendo Switch, avec des nouvelles très intéressantes qui n’auront pas à attendre plusieurs mois. Ont été quelque choseplus de 20 jeux indépendantsles protagonistes de ce dernier Direct, mais dans cette chronique, nous vous en parlerons environ huit, et nous passerons brièvement en revue les autres nouveautés avec lesquelles l’événement nous a laissés.

L’une des premières nouvelles a été mettant en vedette l’été coloré à Mara, développé par le studio espagnolChibig, qui a confirmé qu’il sortira sur PC et Nintendo Switch au printemps de cette année (“un peu plus tard” il sortira sur PS4 et Xbox One), présentant une nouvelle vidéo qui montre à quel point cette aventure qui mêle la gestion est belle ressources, création d’objets, exploration et vie à la ferme.

En parlant de beaux jeux, l’aventure action-RPG Baldo n’est pas loin derrière, confirmant sa première sortie sur Nintendo Switchété 2020, et plus tard sur PC, Xbox One et PS4. Passionné d’animation japonaise, le studio italien Naps Team avoue qu’il recherchait “un jeu qui transportera le joueur dans un monde magique, plein de personnages fantastiques, de donjons complexes et de puzzles”. Ils ont présenté de nouvelles images pour nous faire profiter de leur belle section artistique.

I Am Dead est un jeu de réflexion sur la vie dans l’au-delàUne autre des propositions les plus intéressantes répond au nom deJe suis mort, une aventure de puzzle par les auteurs de Hohokum et Wilmot’s Warehose qui vise à explorer la vie dans l’au-delà, et qui devrait être diffusée sur PC et Nintendo Switch plus tard cette année, avec des plans pour atteindre plus de consoles plus tard. Les fans d’horreur sur la console hybride pourront également profiter de Blair Witch, l’aventure des auteurs de Layers of Fear qui a été initialement présentée sur Xbox One et PC l’été dernier. La première vidéo du jeu a été publiée et montre à quoi elle ressemble sur la console Nintendo.

Les annonces en vedette incluent égalementFeu bleu, une aventure d’action qui prévoit d’être présentée pour la première fois sur Switch à l’été 2020, et qui combine le combat avec des plateformes 3D dans un monde attrayant connu sous le nom de Penumbra.Âmes les plus âgéesIl s’agit d’une autre des propositions les plus marquantes de l’événement. Avec une esthétique rétro attrayante, il s’agit d’un jeu d’action axé sur la lutte contre les redoutables boss finaux. Ses créateurs promettent “un niveau de personnalisation sans précédent” et des défis passionnants qui nous mettront au défi. Il fera ses débuts sur la Nintendo Switch à l’été de cette année.

Eldest Souls est un jeu de pixel art axé sur la lutte contre les bossLes Japonais de Q-Games ne voulaient pas manquer le rendez-vous présentant égalementPixelJunk Eden 2, un autre jeu vidéo d’action saisissant qui nous propose de “sauter, tourner, balancer et détruire les envahisseurs” dans un monde qui se crée devant nous en fonction de nos actions. “L’art et la musique exquise de Baiyon créent un sentiment similaire à la synesthésie qui entoure les joueurs et leur personnage, Grimp”, rapporte le Japonais, qui a déjà annoncé que le jeu serait multijoueur local. Il sortira à l’été 2020.

Enfin, nous avons sauvé un autre des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années, le remarquable Ghost of a Tale, qui confirme sa sortie sur Nintendo Switch au printemps de cette année. L’événement a permis de découvrir de nombreux autres jeux, en plus d’actualités aussi intéressantes que celles présentées ci-dessous.

Autres nouvelles intéressantes

En savoir plus sur: Indie World et Nintendo Switch.

.