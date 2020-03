8 jeux vidéo qui font bon usage du temps

Regarder l’horloge peut être une technique aussi importante que n’importe quelle autre.

Il y a des moments où le plus grand ennemi que nous devons affronter n’est pas ce boss final capable de nous tuer en un clin d’œil. En faiton peut tuer un boss, mais pas. Parce que cela ne pardonne à personne, ni ne s’arrête ni il n’y a pas de moyen humain de ralentir leur progression. Heureusement, de nombreux jeux vidéo nous permettent de faire ce qui n’est pas toujours possible dans la vraie vie: lutter contre cela. Quelque chose que de grands jeux vidéo comme The Legend of Zelda: Majora’s Mask ont ​​montré admirablement, tandis que d’autres comme Shenmue nous font ressentir de manière réaliste le jour de leur protagoniste. Vous pouvez imaginer de quoi nous allons parler.

Aujourd’hui, nous vous proposons une sélection dedes jeux vidéo qui profitent du temps. Chacun à sa manière et en faisant son principal mécanisme jouable. Parce qu’il n’y a rien de plus réaliste que de se mettre à la tête d’un personnage, voyager dans un monde onirique et se soucier autant de son temps que du nôtre. Et voici les propositions les plus disparates, comme la terreur de Deadly Premonition, les aventures de Pokmon, ou la vie toujours paisible dans le monde d’Animal Crossing.

La légende de Zelda: le masque de MajoraLe héros du temps avait un «destin terrible» à venir. Il n’a pas été facile d’hériter du témoin d’Ocarina of Time, mais Nintendo a sorti un lapin du chapeau et nous a proposé de nous rendre à Trmina, un lieu condamné à la fin des temps. 72 heures Puis 48 et enfin 24. Ou trois jours, comme des queris. Assez? Pour sauver le monde d’une mort certaine. Le jeu n’arrête pas le chronomètre à tout moment, sauf lorsque nous avons joué le temps pour réinitialiser le compteur, en maintenant la progression principale, mais en abandonnant tout le contenu secondaire. Nous n’oublierons jamais ces écrans noirs qui nous avertissaient qu’il y en avait de moins en moins.

ShenmueLa saga Yu Suzuki est l’un des pionniers de cette formule sur laquelle chaque jour plus de développeurs misent. Il y a des moments où la meilleure des grandes histoires n’est pas dans son scénario, mais dans les mille et un moments que nous vivons pendant son cours. L’odyssée de Ryo Hazuki a laissé une marque indélébile dans le cœur de ses partisans. Et est-ce que se promener dans la rue Dobuita pour contempler les petits détails ou effectuer diverses activités pendant que nous attendons que ces moments clés arrivent sont les aspects qui ont fait de la franchise une authentique légende du jeu vidéo. Pour les plus démunis, nous vous rappelons que la troisième partie est arrivée récemment.

PersonneAvec la version Royal qui se rapproche, ce n’est jamais un mauvais moment pour réclamer la saga Atlus. Un JRPG avec une puissante composante sociale lorsqu’il s’agit de renforcer les liens avec d’innombrables personnages et dans lequel le temps c’est de l’argent. Une journée peut aller très loin … ou pas, cela dépend de la façon dont vous en profitez. Sans aller plus loin, ne vous endormez pas tôt, sauf si l’historique du jeu en décide ainsi, c’est le meilleur conseil que nous puissions vous donner. Contrairement à d’autres titres de cette liste, cette fois, nous ne courons pas le risque que le jeu se termine plus tôt que prévu, mais si nous voulons le presser au maximum, nous devons apprendre à gérer le temps comme nous le faisons au cours de notre journée.

Prémonition mortelleUne ville accueillante, un meurtre brutal et un agent du FBI viennent d’arriver de la ville. De quoi rendre hommage à Twin Peaks. A ses ordres, le jeu propose d’interroger les habitants de Greenvale en temps réel, nous obligeant à les suivre, à enquêter et, comment faire, à gérer le passage du temps. Aussi, quand la nuit tombe, les choses ne se sont pas passées comme elles le paraissaient … Une aventure dont l’histoire nous a mis en suspens jusqu’au dernier moment, où le passage des heures n’est pas un problème. Tout le contraire; Parfois, nous sommes obligés de détendre la pêche ou de jouer aux fléchettes en attendant que quelque chose se passe. La suite arrive cette année sur Nintendo Switch.

Traversée d’animauxNous sommes sur le point de profiter de New Horizons, mais celui de vivre dans une ville peuplée d’animaux et d’être conscient de ce qui se passe pendant la journée et nous l’avons fait il y a près de vingt ans sur Nintendo GameCube. La façon dont une idée aussi simple est devenue une franchise très spéciale avec des millions de followers est incroyable. La saga utilise l’horloge interne de la console pour nous offrir un véritable calendrier; il y a des jours célébrés comme Noël et Halloween, des fêtes populaires et même notre anniversaire. De plus, le facteur completiste est également soumis au passage des heures – et des jours – car il y a des commerçants ou des cultures qui n’apparaissent que dans des stations spécifiques.

PokmonSi Lugia et Ho-Oh précèdent ces lignes, ce n’est pas pour une autre raison mais parce que ce sont les éditions Gold et Silver qui ont introduit cette technique dans la franchise Game Freak. Avec une utilisation simple du jour et de la nuit, des chemins aventureux ont réussi à faire un pas en avant impressionnant pour l’avenir de la saga. Et nous n’oublierons guère ces jours où entrer dans le jeu du jour et de la nuit étaient aussi différents que cela, comme la nuit et le jour. Aviez-vous également un agenda d’événements prêt à jouer? Recordis où le S.S. Aqua selon le jour de la semaine? Résistez-vous à un Pokémon pour ne pas avoir pu allumer la console une nuit spécifique?

Mizzurna FallsLe travail de Human Entertainment, les créateurs de Clock Tower, n’a jamais quitté le Japon, et la vérité est que sa proposition était excitante. Un appel qui a apporté les pires nouvelles a entraîné le début d’une enquête difficile. Un thriller au ton plutôt sombre, dont la proposition jouable n’était pas trop loin de la franchise Yu Suzuki. Liberté, interrogations, conduite de véhicule … et utilisation du temps réel pour profiter d’un séjour tendu dans un lieu cosy, mais plein de secrets de ceux que nous n’aurions jamais voulu découvrir. Le passage des heures a produit une sensation fantastique quand il s’agissait de se mettre à la place d’un garçon qui ne cherchait que la vérité.

Retour de foudre: Final Fantasy XIIILa troisième partie de la saga Lightning est l’un de ces titres qui ne font pas trop de bruit, mais aussi ceux qui sont capables de faire beaucoup de démonstration. La prémisse est assez intéressante: lutter contre la montre. Treize jours pour que le monde s’écroule. On peut le retarder un peu, mais ne jamais arrêter la progression des heures. Toutes les actions que nous exécutons prennent du temps qui n’était pas exactement abondant. En fait, il est impossible de voir tout ce que le jeu abrite dans un premier match. Donjons, boss secrets, missions secondaires … Profiter d’un de ces éléments peut entraîner la perte d’un autre. Un de ces titres qui, pour le meilleur ou pour le pire, méritent une chance.

En savoir plus sur: The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D, Deadly Premonition, Animal Crossing: New Horizons, Persona 5 Royal, Lightning Returns: Final Fantasy XIII et Shenmue 1 et 2.

.