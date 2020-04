80 Days Dev achète une fiction courte soumise par l’utilisateur pour le prochain jeu

Inkle, les développeurs de 80 Days et Heaven’s Vault, développent actuellement un nouveau jeu de stratégie médiéval appelé Pendragon. Dans le cadre du développement du jeu, Inkle a invité sa communauté à soumettre des histoires qui apparaîtront dans le jeu.

Pendragon est un jeu de combat au tour par tour axé sur la stratégie et l’histoire, chaque jeu ayant une expérience différente grâce au plateau qui est randomisé à chaque fois. L’histoire se déroule au cours de l’année 673 après JC, avec Camelot au bord de la destruction et la table ronde s’effondre. Les joueurs doivent diriger une bande de chevaliers et de héros à travers la Grande-Bretagne et atteindre le roi Arthur à temps.

Les histoires soumises doivent être des «contes de feu de camp» de 500 mots, légèrement interactifs », car ils agiraient comme le folklore du jeu. Les personnages s’installent pour la nuit et se racontent des histoires de fantômes, des contes de fées, des légendes et des histoires folkloriques générales pour garder le moral entre les événements. Les développeurs ont publié un exemple de texte, qui n’est que quelques lignes de dialogue entre les personnages qui ajoutent une saveur à l’histoire et au décor.

Les histoires devront être soumises avant le 5 mai avec l’outil Encre, et pour chaque histoire qu’Inkle utilise dans le jeu, elles paieront 50 $ à l’auteur de la proposition. En dehors de l’usage dans Pendragon, l’histoire restera la propriété de l’écrivain à réutiliser comme il le souhaite.

Pendragon devrait sortir sur Steam plus tard cet été.

