80+ science-fiction, fantastique, horreur que vous devez savoir

Pas de Star Wars? Pas de vengeurs? Aucun problème! Après l’énorme année cinématographique qui était 2019, on pourrait supposer que 2020 serait décevant. Pour cela, nous disons … James Bond. Chasseurs de fantômes. Christopher Nolan. Godzilla contre King Kong. Wonder Woman. Edgar Wright. Bill et Ted. Dune. Faut-il continuer?

En fait, nous le faisons parce qu’il y a beaucoup de films sortis cette année. Ci-dessous, vous pouvez lire plus de 80 films de science-fiction, d’horreur et de fantasy programmés pour 2020 que vous voulez probablement connaître. La plupart pour être excité, d’autres pour éviter potentiellement, mais de toute façon, cela s’annonce comme une année amusante et surprenante au cinéma. Allons-y.

janvier

Sous-marin

Kristen Stewart fait sa meilleure impression d’Ellen Ripley dans cette fonctionnalité de créature située à plusieurs kilomètres sous la surface de l’océan. Le buzz précoce a été OK étant donné qu’il sort si tôt en janvier. Les fans d’horreur en prennent note. (10 janvier)

Dolittle

Robert Downey Jr., vous venez de jouer dans le plus grand film de l’histoire de l’histoire, que ferez-vous ensuite? “Je vais parler aux animaux CGI exprimés par des acteurs célèbres!” L’histoire de Doctor Dolittle a été réinventée encore et encore pour pratiquement chaque génération, mais cette dernière entrée n’inspire pas nécessairement la confiance de ses bandes-annonces. Le casting de voix, cependant, est si bon (Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez et Marion Cotillard) qu’il vous fait penser «Pas tous ces les gens ont juste fait ça pour un chèque de paie, non? »(17 janvier)

Avec vous

Le nouveau film de Makoto Shinkai, réalisateur de Your Name, est une histoire similaire d’un jeune homme qui se retrouve à tomber amoureux d’une jeune fille qui a affaire à un nouvel ensemble de pouvoirs – dans ce cas, la capacité de manipuler le temps. Vous pouvez lire notre critique ici. (17 janvier)

La vague

Justin Long est un type normal en col blanc qui, un soir, prend une drogue et acquiert la capacité de sauter dans l’espace et le temps. C’est essentiellement la gueule de bois rencontre Memento, avec un peu plus de science-fiction, mais pas aussi bon que cela puisse paraître. C’est quand même un petit film intéressant. Lisez notre critique ici. (17 janvier)

Le tournant

Ce film d’horreur à l’allure effrayante est basé sur la nouvelle de Henry James, The Turn of the Screw (qui est également la base de la prochaine suite de Haunting of Hill House appelée Haunting of Bly Manor). Finn Wolfhard et Brooklynn Prince jouent les enfants effrayants dans une maison hantée avec Mackenzie Davis de Terminator: Dark Fate. Il y a certainement du potentiel ici. (24 janvier)

VHOui

Jack Henry Robbins (fils de Tim Robbins et Susan Sarandon) apporte une expérience surréaliste unique au grand écran. C’est une histoire de passage à l’âge adulte racontée à travers la télévision montre un jeune garçon enregistre la télévision tard dans les années 1980. Le tout est présenté comme si vous veniez de sortir dans un vieux VHS miteux, et il est rempli de camées et de surprises. (24 janvier)

Couleur hors de l’espace

Nicolas Cage joue dans une adaptation d’un H.P. Histoire de Lovecraft sur un météore qui s’écrase sur une ferme familiale et commence lentement à muter tout ce qu’il touche. Nous n’avons entendu que des choses super sur ce film et il nous rend très curieux, quoique un peu trépidant, de le voir. (24 janvier)

Gretel et Hansel

Le conte de fées classique des frères Grimm prend une tournure d’horreur surnaturelle, comme tous les bons contes de fées le font de nos jours. Elle met en vedette Sophia Lillis dans le rôle de Gretel, qui conduit son frère dans les bois et découvre de mauvaises choses impies. Tout cela me semble un peu meh mais la bande-annonce ci-dessus est étonnamment solide. (31 janvier)

février

Oiseaux de proie (Et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn)

Le film Harley Quinn coté R de vos rêves est presque arrivé. Margot Robbie est à nouveau dans le méchant emblématique de DC et cette fois, elle fait équipe avec un groupe de personnages de bande dessinée Renee Montoya, Cassandra Cain, Huntress et Black Canary pour abattre le masque noir, joué par Ewan McGregor. Tout ce que nous avons vu et entendu à propos de ce film, réalisé par Cathy Yan, nous amène à ronger le morceau pour le mettre dans nos globes oculaires. (7 février)

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Un jeune détective part à la recherche du segway disparu de sa mère avec l’aide de son fidèle ours polaire dans cette adaptation du livre pour enfants du même nom et réalisé par le cinéaste oscarisé Tom McCarthy. Cela peut ne pas sembler particulièrement excitant, mais le film était assez bon pour entrer dans Sundance, où il sera projeté avant ses débuts en streaming. (Sur Disney + 7 février)

Le chalet

Avec une configuration légèrement similaire à The Turning, une jeune femme (Mad Max: Riley Keough de Fury Road) se retrouve seule dans une cabine abandonnée avec ses deux beaux-enfants – un scénario qui serait bien et normal si les enfants l’aimaient. Ce qu’ils ne font pas. Ou s’il n’y avait pas beaucoup de fantômes, figuratifs et peut-être littéraux, dans les placards de la famille. (7 février)

Fantasy Island

Tout le monde connaît l’émission Fantasy Island, mais Hervé Villechaize crie pour «l’avion!» Ce n’est pas le cas. Blumhouse a pris le titre et l’idée que les gens se rendent sur une île où leurs rêves se sont réalisés et l’ont transformé en un film d’horreur. Lequel … est plutôt génial? Nous sommes prudemment optimistes. (14 Février)

Sonic l’hérisson

Maintenant avec des effets CGI améliorés, la méga star du jeu vidéo Sega arrive enfin à l’écran. Ici, l’extraterrestre ultra-rapide se retrouve sur Terre et doit faire équipe avec un flic local (James Marsden) pour s’éloigner d’un scientifique maléfique nommé Dr Robotink (Jim Carrey). Nous aimons tous les jeux Sonic, donc nous espérons que celui-ci aura au moins une pincée de plaisir. (14 Février)

Shaun le mouton: Farmageddon

Le personnage d’animation en stop motion populaire obtient un nouveau film cette année. Cette fois, la vie de Shaun est bouleversée quand il emmène un étranger qui s’est écrasé près de sa ferme dans une quête pour trouver son vaisseau spatial. Et oui, en comptant Color Out of Space, c’est deux films avec des extraterrestres qui se brisent dans les fermes en deux mois! (Sur Netflix le 14 février)

Brahms: le garçon II

Katie Holmes joue dans cette suite du film de 2016, The Boy, dans lequel une nouvelle famille s’installe dans une maison sur le terrain du manoir où vit la poupée effrayante, Brahms. Le film a déjà été retardé deux fois, par rapport à l’été dernier et à l’hiver en cours, il n’y a donc aucune garantie qu’il soit sorti à ce stade, mais c’est la date du jour. (21 février)

Guns Akimbo

Daniel Radcliffe joue le rôle d’un homme qui est entraîné dans un jeu télévisé de réalité mortelle – où les gens doivent s’entre-tuer – afin de récupérer la femme qu’il aime. Il se retrouve également avec des pistolets attachés aux mains. Le buzz des festivals de cinéma de l’année dernière semblait suggérer que le film était maniaque et excitant, c’est probablement pourquoi Saban Films l’a choisi pour sa sortie. (28 février)

L’homme invisible

Le co-créateur de Saw et Insidious Leigh Whannell inaugure une nouvelle ère de films Universal Monster avec ce conte d’une femme (Elisabeth Moss) qui échappe à une relation abusive pour se retrouver traquée par son ex car il peut maintenant devenir invisible. C’est effrayant à plusieurs niveaux. (28 février)

Wendy

Le réalisateur Benh Zeitlin revient enfin avec son deuxième film, une adaptation lâche de l’histoire de Peter Pan qui se concentre sur Wendy. Il est présenté en avant-première à Sundance, où Zeitlin s’est mis sur la carte avec son premier film Beasts of the Southern Wild. (28 février)

Fille cheval

Dans ce film produit par Jay et Mark Duplass, Alison Brie joue le rôle d’une femme qui aime les chevaux plus qu’elle n’aime les gens. Cependant, une série inattendue de rêves lucides change sa réalité et lui fait remettre en question toutes ses décisions de vie. Nous nous demandons si cela signifie qu’elle parle beaucoup aux chevaux. Nous l’espérons. (Sur Netflix février à déterminer)

Mars

En avant

Pixar bénit 2020 avec non pas un mais deux films originaux. Le premier est celui de Dan Scanlon, le directeur de l’Université Monsters, sur deux frères qui ont la possibilité de ramener leur père mort à la vie pour une seule journée. Malheureusement, ils le bousillent et ne ramènent que ses jambes. Avec les voix de Tom Holland, Chris Pratt et Julia Louis-Dreyfus, Onward pourrait être vraiment spécial. (6 mars)

Injecté de sang

Vin Diesel est le super-héros de Valiant Comics qui ne peut pas être blessé, mais ne se souvient de rien. Cela fait de lui une machine à tuer parfaite jusqu’à ce qu’il commence à réaliser que quelque chose ne va pas dans son esprit. Les fans attendent depuis longtemps celui-ci. Peut-être trop longtemps pour qu’il soit aussi fort que nous l’espérions. (13 mars)

Un endroit calme Partie II

En passant par la bande-annonce de cette suite du hit de 2018, le réalisateur John Krasinski explore non seulement les origines de ce monde où les extraterrestres tuent des gens en fonction du son, mais aussi où le monde se dirige après la mort de son personnage dans le film original. Emily Blunt est de retour et c’est certainement l’un de nos films les plus attendus de l’année. (Le 20 mars)

Mulan

L’histoire légendaire devenue une comédie musicale animée Disney populaire reçoit le traitement en direct, gracieuseté du directeur de Whale Rider, Niki Caro. Il n’y a pas de chant dans celui-ci, mais chaque image que nous avons vue nous donne l’espoir que cette itération de Mulan pourrait être très épique et inspirante. (27 mars)

Saint Maud

Cette horreur psychologique indépendante a ébloui sur le circuit des festivals et arrive maintenant dans un théâtre près de chez vous. Il s’agit d’une infirmière nouvellement religieuse qui pense qu’elle était possédée lorsqu’elle commence à tomber amoureuse d’un de ses patients. Mais ce n’est que la ligne de base de tout cela. (27 mars)

avril

Les nouveaux mutants

Le dernier vestige de l’univers X-Men de Fox est ce spin-off d’un groupe de jeunes adolescents mutants qui se retrouvent tous dans une mystérieuse institution. Bien que les rumeurs aient abondé sur les reprises et les retards, la bande-annonce la plus récente semble que tout s’est assez bien passé, et cela pourrait être une belle coda sur le monde construit par Wolverine. (3 avril)

Peter Rabbit 2: The Runaway

Vous ne le savez peut-être pas, mais le film de Peter Rabbit 2018 a été un succès. Un tel succès, en fait, que le gang – qui comprend Domhnall Gleeson, Rose Byrne et James Corden – est de retour pour la suite. Comme le titre l’indique, dans celui-ci, Peter s’enfuit de chez lui et découvre le monde qu’il ne connaissait pas. Un peu comme la façon dont nous ne savions pas que le premier film était un succès. (3 avril)

Pas le temps de mourir

Le 25e film de James Bond (et, probablement, le dernier pour Daniel Craig) voit Bond contraint d’affronter son passé pour vaincre un nouveau méchant, avec l’aide d’un nouvel agent double-0. Rami Malek, lauréat d’un Oscar, est le méchant, Lashana Lynch est le collègue agent de Bond et le directeur de True Detective Cary Fukunaga est à la barre. Merde au oui. (10 avril)

Bois

Le réalisateur Scott Cooper fait équipe avec le producteur Guillermo del Toro pour ce film d’horreur rural sur un jeune garçon qui a une sorte de lien avec ce qui semble être un monstre. Keri Russell et Jesse Plemons sont les deux seules personnes en ville à le croire. Nous pensons aussi que faire équipe avec tout ce talent pourrait faire un film sensationnel et effrayant. (17 avril)

Problèmes de monstre

La star de Maze Runner, Dylan O’Brien, figure dans cette comédie romantique d’horreur sur un garçon qui doit se battre dans l’apocalypse zombie pour être avec la femme qu’il aime. Il est produit par la même équipe que Stranger Things et, bien que nous ne sachions vraiment pas grand-chose d’autre, il a certainement une prémisse amusante. (17 avril)

Trolls World Tour

Le casting des premiers Trolls, qui comprend Anna Kendrick et Justin Timberlake, est de retour pour cette suite, qui élargit considérablement le monde des Trolls lorsque ces deux-là découvrent qu’ils ne sont qu’une des tribus des Trolls, toutes spécialisées dans un domaine spécifique. marque de musique. Honnêtement? Pas une mauvaise idée pour une histoire. Frappez un autre single de Timberlake dessus et ils ont quelque chose à cuisiner. (17 avril)

Antebellum

Janelle Monáe joue dans un thriller très mystérieux sur une femme qui commence à voir le mal l’entourer. Quel est ce mal? Qui sont-ils? Pourquoi cette vision ressemble-t-elle à une plantation d’esclaves? Et ce film sera-t-il à la hauteur des vibrations de Jordan Peele que nous obtenons de sa bande-annonce? Nous le saurons bien assez tôt. (24 avril)

Mai

Veuve noire

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel commence par remonter le temps et explorer la trame de fond de la veuve noire aujourd’hui décédée. Scarlett Johansson est de retour, bien sûr, mais maintenant elle est rejointe par Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Il présente une histoire centrée sur la famille et la réparation et mettra en vedette au moins un personnage Marvel vieilli. Nous espérons qu’il y aura quelques surprises en cours de route. (1er mai)

Untitled Saw Sequel

Cette suite encore sans titre de la franchise Saw met en vedette Chris Rock, qui a également co-écrit et produit. Nous n’avons aucune idée de la façon dont Chris Rock et le maléfique cerveau se combinent, jeu de mots, mais le découvrir est certainement l’une des connexions les plus folles de 2020. (15 mai)

Scoob

Vous êtes-vous déjà demandé comment Scooby-Doo est devenu ami avec Shaggy, Fred, Velma et Daphne? Si c’est le cas, c’est un peu bizarre. Heureusement, vous pourrez le découvrir cet été dans un nouveau film d’animation Scooby-Doo qui raconte comment tout le gang s’est réuni quand ils sont plus jeunes. Nous sommes curieux de voir si le public d’aujourd’hui abandonne cette ancienne IP ou la laisse jouer. (15 mai)

La femme à la fenêtre

Un casting étoilé (Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh et Julianne Moore) se joignent à ce mystère de meurtre psychologique à propos d’une femme qui pense avoir vu son voisin se faire tuer mais trouve la personne qu’elle a vue peut même ne pas exister. La bande-annonce et la date de sortie suggèrent que cela pourrait être un grand plaisir pour la foule. (15 mai)

Rapide et furieux 9

Nous aurons le titre et la première bande-annonce de ce film dans quelques semaines, mais jusque-là, nous n’aurons qu’à imaginer la suite pour Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriquez) et l’équipe. Ce que nous savons, c’est que Hobbs et Shaw ne sont plus dans cette histoire, mais Justin Lin, qui a fait les parties 3-6 de la série, est de retour. Cela nous fait penser que cela pourrait être un retour à ce qui a fait de la franchise un tel succès en premier lieu: le Racing et la famille. (22 mai)

Le film Bob l’éponge: l’éponge en fuite

Vous voulez vous sentir vieux? Le premier film Spongebob Squarepants est sorti il ​​y a 16 ans. Seize. Ans. Depuis. Le deuxième est alors sorti il ​​y a cinq ans. Et maintenant, un troisième film est là, une préquelle qui montrera comment Spongebob a rencontré tous ses amis. Que ce film soit bon ou non, il est sacrément impressionnant qu’une propriété principalement destinée aux enfants puisse avoir ce genre de jambes, minuscules et maigres comme elles peuvent l’être. (22 mai)

Artemis Fowl

Voici ce que j’ai écrit à propos de ce film il y a un peu plus d’un an, avant que Disney ne se rende compte qu’il y avait trop de films en 2019 et qu’il le dépasse de 10 mois: «Le réalisateur Kenneth Branagh amène enfin le fantasme des jeunes adultes d’Eoin Colfer sur grand écran après avoir passé des années dans Les limbes d’Hollywood. Nous ne savons pas combien de liberté sera prise avec le matériel source, mais il semble qu’au moins le personnage principal soit toujours en quête de libérer son père criminel et d’utiliser des fées pour le faire. Ferdia Shaw, Dame Judi Dench et Josh Gad co-star. »Rien n’a changé sauf la date. (29 mai)

juin

Wonder Woman 1984

Cela fait trop longtemps que nous n’avons pas vu Diana Prince pour la dernière fois dans son propre film de super-héros, mais heureusement, cet été, elle est de retour dans les années 80, et elle a de nouveaux adversaires dans Cheetah et Max Lord. De plus, son vieil amour Steve Trevor est de retour en quelque sorte. Nous nous demandons également si ce film se déroule dans un monde avec un Ben Affleck Batman mais vraiment, nous mourons d’envie de tout savoir sur ce film et c’est l’un des plus attendus de l’année. (5 juin)

Fear Street

Basé sur la série d’horreur classique R.L.Stine, Fear Street, et réalisé par Leigh Janiak, celui-ci est le premier d’une trilogie censée être publiée mensuellement avec chaque film dans une période différente. Il met en vedette Gillian Jacobs de Community et d’autres. (5 juin)

Candyman

La franchise culte de l’horreur revient, cette fois sous l’œil du producteur Jordan Peele. Le docteur Manhattan lui-même, Yahya Abdul-Mateen II, joue dans ce conte du tueur aux abeilles couvert de crochets, qui apparaît lorsque vous prononcez plusieurs fois son nom dans un miroir. Si l’une de ces modifications devait changer lors de ce redémarrage, nous ne sommes pas sûrs, mais nous avons hâte de le savoir. (12 Juin)

Âme

Tout le monde sait que Pixar fait de grands films, mais peu de cinéastes font des films aussi grands que Pete Docter. Monsters Inc., Up et Inside Out, sont tous des chefs-d’œuvre légitimes. Et la prochaine étape pour Docter est Soul, l’histoire d’un musicien de jazz new-yorkais dont l’âme voyage à travers le monde dans lequel elle existe avant de se lier à un humain. Nous avons le sentiment que ça va être incroyable et certainement émotionnel. (19 juin)

juillet

Free Guy

Et si vous viviez dans un jeu vidéo mais que vous étiez l’un des PCN, alias les personnages non joueurs? C’est l’histoire de Free Guy en tant que Ryan Reynolds, un caissier de banque générique dans un jeu vidéo violent à plusieurs personnes, qui se rend finalement compte qu’il vit à l’intérieur d’un jeu et essaie de sauver le monde. (3 juillet)

Minions: la montée de Gru

Réalisant enfin que la franchise Despicable Me a été principalement réussie grâce aux Minions, cette suite des Minions originaux expliquera comment le méchant supervillain Gru a fini par avoir les drôles d’êtres jaunes comme, eh bien, ses serviteurs. (3 juillet)

Ghostbusters: Afterlife

Oui, ça se passe vraiment. Après les Ghostbusters de 2016, presque ignoré les deux films originaux, le fils du réalisateur d’origine Ivan Reitman, Jason Reitman, a fait ce qui est essentiellement Ghostbusters 3. Situé dans le même monde que les films originaux, nous pensons que l’histoire suit la famille élargie de Egon Spengler décédé, joué par Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace. Paul Rudd a un rôle et, nous pensons, à peu près tout le monde du film original, bien que nous ne sachions pas encore comment ils s’intègrent. (10 juillet)

Purge 5

Le titre officiel n’a pas encore été annoncé, mais cet été apporte le cinquième et peut-être le dernier film de la franchise Purge. On peut deviner où l’histoire pourrait aller après l’action de plus en plus intense de chaque film précédent le soir d’une année, il n’y a pas de lois. (10 juillet)

Principe

Le réalisateur Christopher Nolan est connu pour faire des films très secrets, donc on ne sait pas grand-chose sur Tenet. Le peu que nous savons, c’est que c’est un retour au ton de son film de science-fiction à succès, Inception, avec un peu de son classique culte Memento. John David Washington joue un homme qui, semble-t-il d’après les bandes-annonces, d’une manière ou d’une autre a la possibilité de filmer le temps en arrière et en avant. Comptez-nous tout le long pour celui-ci. (17 juillet)

Bob’s Burgers

Les gens aiment Bob’s Burgers. Je le sais parce que je vois chaque année le cosplay et les énormes lignes de sa marchandise à Comic-Con. Je n’ai jamais regardé la série mais il semble que l’appétit (vous comprenez? Burgers?) Soit là pour un long métrage. De plus, si cela ressemble à la précédente série animée de Fox, The Simpsons Movie, vous pouvez vous attendre à des enjeux (vous en avez? Des steaks?) Plus élevés que jamais. (17 juillet) [Editor’s Note: “I love you, but you’re all terrible.” Everyone should watch Bob’s Burgers. -Jill P.]

Croisière dans la jungle

Tout comme Pirates des Caraïbes avant lui, Jungle Cruise prend une promenade emblématique de Disney et la transforme en une aventure d’époque. Au lieu de Johnny Depp et Orlando Bloom, ici, c’est Dwayne Johnson et Emily Blunt qui espèrent lancer une autre franchise d’action familiale. (24 juillet)

Morbius

Lorsque l’idée derrière Venom et la star de Suicide Squad se rejoignent, tout est possible. C’est le squelette de Morbius, un film dérivé sur un méchant de Spider-Man, joué par l’ex-Joker, Jared Leto. Nous supposons, sur la base de l’histoire de la bande dessinée du personnage, que le film va avoir des vibrations Dracula mais, vraiment, c’est un énorme point d’interrogation pour le moment. (31 juillet)

août

L’homme vide

Basé sur le roman graphique du même nom, The Empty Man parle d’un détective (James Badge Dale) dont toute la famille est assassinée, qui se heurte ensuite à un groupe maléfique essayant d’invoquer un mal encore plus grand. Vous savez, ce n’est vraiment pas le meilleur ensemble de circonstances pour quiconque. (7 août)

Infini

Réalisé par Antoine Fuqua, Infinite stars Mark Wahlberg comme un homme qui découvre les visions qu’il a eues – que la plupart des gens pensent être des épisodes psychotiques – sont vraiment des souvenirs de vies passées. Il est connecté à un groupe appelé l’Infini rempli de gens qui sont constamment réincarnés afin de maintenir la paix dans le monde. (7 août)

Malin

On sait très peu de choses sur Malignant en dehors d’un seul nom: James Wan. Le réalisateur des films originaux Saw, Insidious et Conjuring avait essayé d’autres franchises massives (Furious 7, Aquaman) mais revient à ses racines d’horreur ici avant de retourner à Atlantis. Nous sommes ravis de tout ce que Wan fait, et un film d’horreur plus petit encore plus. (14 août)

Le seul et unique Ivan

Univeral a Dolittle comme film d’animal parlant en 2020 et Disney a The One and Only Ivan, qui met en vedette Bryan Cranston de Breaking Bad en tant que propriétaire d’un centre commercial avec une importante collection d’animaux. Le gorille du centre commercial, nommé Ivan (exprimé par Sam Rockwell), doit ensuite sauver le jour où un nouveau bébé éléphant rejoint son groupe. (14 août)

Bill, Ted, ses filles.Photo: UA

Bill & Ted face à la musique

Un film que nous n’aurions jamais pensé arriver. Bill et Ted sont de retour. Cela fait près de 30 ans depuis leur précédent film et, à cette époque, le couple était censé avoir changé le monde avec leur groupe Wyld Stallyns. Malheureusement, cela n’a pas encore eu lieu, et maintenant Bill et Ted doivent y remédier, avec l’aide de leurs filles. On ne pouvait pas être plus content pour cette comédie de voyage dans le temps. (21 août)

Épeler

Vous penseriez que survivre à un accident d’avion et être soigné serait une bonne chose. Mais pas dans Spell, quand l’homme dans cette situation se rend compte que les gens qui le soignent le maudissent avec des sorts et des trucs anciens. Pas cool. Power star Omari Hardwick joue le survivant en question. (28 août)

septembre

Chasseur de monstre

Paul W.S. Anderson, le réalisateur des films Resident Evil, est prêt à s’attaquer à une autre franchise de jeux vidéo. Celui-ci est Monster Hunter, à propos d’un groupe de soldats hautement qualifiés qui passent par un portail dans un monde de monstres. Milla Jovovich, Tony Jaa, Ron Perlman et Meagan Good star. (4 septembre)

La conjuration: le diable m’a fait le faire

Le troisième film de la franchise principale Conjuring (à ne pas confondre avec ses retombées comme Annabelle ou The Nun) raconte une autre histoire à partir des dossiers d’Ed et Lorraine Warren. L’histoire de la façon dont un suspect de meurtre pensait prétendre qu’il était possédé par un démon comme défense pour meurtre. Parlez de super foiré. Nous ne pouvons pas attendre. (11 septembre)

Les Mitchells contre les machines

Nuageux avec une chance de boulettes de viande. Le film Lego. Spider-Man: dans le Spider-Verse. Lorsque Phil Lord et Chris Miller ont quelque chose à voir avec un film d’animation, cela se passe généralement assez bien. Nous avons donc des attentes extrêmement élevées pour The Mitchells vs. The Machines, leur dernière production d’animation sur une famille qui doit survivre lorsque toute la technologie du monde se tourne vers l’humanité. (18 septembre)

L’homme du roi

Avant que l’histoire de Eggsy de Taron Egerton et Galahad de Colin Firth ne prenne fin, le réalisateur Matthew Vaughn a choisi de remonter le temps pour cette préquelle de la franchise Kingsman qui explique davantage les origines de l’organisation espionne. Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Gemma Arterton et bien d’autres sont au rendez-vous. (18 septembre)

La nuit dernière à Soho

Le nouveau film de Shaun du réalisateur Dead Edgar Wright reste relativement mystérieux. Il a été décrit comme un thriller psychologique, mais il y a des rumeurs selon lesquelles cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le voyage dans le temps. Ou peut-être que cela se déroule en deux époques. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c’est que chaque film Wright est un événement qui nous passionnera, surtout s’il plonge dans la science-fiction. (25 septembre)

octobre

Sony Marvel Sequel (Venom 2)

Sony ne confirmerait ni ne nierait que ce film est Venom 2 mais l’année dernière, Deadline l’a signalé comme tel, c’est probablement Venom 2. Et si c’est le cas, Andy Serkis dirige le prochain chapitre de la saga d’Eddie Brock (joué par Tom Hardy ), probablement avec Carnage, joué par Woody Harrelson. Nous voulons dire, quelle autre suite de Sony Marvel sans titre pourrait-il être? (2 octobre)

Bios

Le réalisateur de Game of Thrones, Miguel Sapochnik, dirige ce film de science-fiction sur le dernier homme sur Terre, joué par Tom Hanks, qui invente un robot pour l’accompagner dans un voyage à travers le pays. Après tant de batailles massives à Westeros, il est difficile d’imaginer un L’histoire de Sapochnik avec un seul personnage humain, mais si cette personne est Hanks, nous sommes sûrs que ce sera excellent. (2 octobre)

Les sorcières

Basé sur le roman de Roald Dahl, produit par Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron, et réalisé par Robert Zemeckis, peu de films ont le calibre de The Witches. Et c’est juste derrière la caméra. Devant elle, Anne Hathaway jouera le Grand High Witch qui, avec ses camarades sorcières, est découvert par un jeune garçon. Octavia Spencer, Stanley Tucci et Chris Rock co-star. (9 octobre)

Halloween tue

Dans la foulée de la suite / redémarrage de 2018, Michael Myers est de retour. Comment il est sorti du sous-sol de la prison de Laurie Strode, nous ne savons pas, mais nous savons que le personnage emblématique de Jamie Lee Curtis est également de retour, avec quelques autres personnages des films originaux, dans ce qui sera la deuxième partie de une trilogie d’Halloween en trois films. (16 octobre)

Œil de vipère

Cela fait sept ans qu’il n’y a pas eu de G.I. Joe film dans les salles, mais les vrais héros américains sont de retour. Eh bien, l’un d’eux l’est. Au lieu de réunir tous les célèbres héros d’action et de dessins animés, le réalisateur Robert Schwentke a fait un film qui se concentre uniquement sur un, le favori des fans de samouraïs brandissant l’épée, Snake Eyes, joué par l’étoile montante Henry Golding. (16 octobre)

novembre

Eternals

Le deuxième des deux films Marvel Studios en 2020 promet de prendre tout l’univers cinématographique dans des directions que personne n’a jamais imaginées. Des stars comme Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani et d’autres jouent un groupe d’êtres immortels qui vont maintenant apporter leur énergie céleste et divine dans un monde que nous pensions déjà énorme. Il est sur le point d’agrandir. (6 novembre)

Clifford le grand chien rouge

Initialement prévue pour une sortie en 2016, cette adaptation en direct des livres pour enfants classiques a depuis changé de studio et sort maintenant en salles cette saison des Fêtes. Il s’agit de la façon dont une jeune fille interagit avec le monde aux côtés de son énorme chien rouge. Le tout semble charmant, mais, sangle, il est dirigé par Walt Becker, qui a fait Wild Hogs, Old Dogs et Zookeeper. Pouah. (13 novembre)

Godzilla contre Kong

Après plusieurs films Godzilla et un film King Kong, deux des plus grandes stars hollywoodiennes de tous les temps (littéralement) sont prêtes à se battre une fois de plus. Comme beaucoup de grands films de cette année, nous ne savons pas exactement comment cela se déroulera, mais il ne fait aucun doute que le réalisateur Adam Wingard ne va pas essayer de montrer certains des films les plus épiques les plus épiques jamais mis à l’écran. (20 novembre)

Raya et le dernier dragon

Le film de Walt Disney Animation 2020 suit une jeune femme d’une civilisation ancienne qui part à la recherche du dernier dragon au monde pour sauver son peuple. Malheureusement, quand elle trouve le dragon, il est coincé sous une forme humaine et ils doivent terminer une quête pour aider le dragon à récupérer son pouvoir. Awkwafina, la nouvelle gagnante du Golden Globe, exprime le dragon et Cassie Steele de Rick et Morty est Raya. (25 novembre)

Escape Room 2

Le succès surprise de 2019 reviendra un an plus tard, dans l’espoir de démarrer une franchise. C’est un conte de puzzles et de suspense inspiré de Saw avec l’équipe d’origine qui revient tous pour le deuxième tour. (30 novembre)

décembre

Samaritain

Le réalisateur du Overlord sous-estimé, Julius Avery, revient avec un film d’action original de haut concept. Il s’agit d’un jeune garçon qui part à la recherche d’un super-héros disparu il y a plusieurs décennies. Un super-héros incarné par nul autre que Sylvester Stallone. (11 décembre)

Dune

Sans doute notre film le plus attendu de l’année, l’adaptation par Denis Villeneuve du roman légendaire de Frank Herbert met en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, un jeune homme au centre d’une lutte épique pour la ressource la plus précieuse de la galaxie, le piment. Chalamet est rejoint par Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Charlotte Ramplin, Jason Momoa, Javier Bardem et bien d’autres. Nous ne pouvons tout simplement pas attendre. (18 décembre)

Tom et Jerry

Un film en direct, CGI Tom et Jerry réalisé par Tim Story, avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña et Ken Jeong? Bien sûr, pourquoi pas. (23 décembre)

Les Croods 2

La famille préhistorique composée de Nicolas Cage, Emma Stone, Catherine Keener et Clark Duke est de retour pour une autre aventure. On ne sait pas grand-chose sur le film au-delà de cela, mais la question est, les gens attendent-ils toujours ce film sept ans après l’original? (23 décembre)

La guerre de demain

Auparavant intitulé “Ghost Draft”, The Tomorrow War met en vedette Chris Pratt dans un film de guerre de science-fiction (duh) sur un avenir où l’humanité perd une guerre épique, alors ils voyagent dans le temps et recrutent des soldats du passé pour protéger l’avenir . Le réalisateur du film Lego Batman, Chris McKay, est à la barre et J.K. Simmons, Yvonne Strahovski et Betty Gilpin sont de la partie. (Le 25 decembre)

Date à déterminer

Cette fois, Goldie rejoint Kurt.Photo: Netflix

Les Chroniques de Noël 2

Le Père Noël, joué par Kurt Russell, est de retour. Et cette fois, il entraînera Mme Claus (Goldie Hawn) pour la balade en ramassant les deux enfants du film précédent, maintenant plus âgés et plus cyniques, pour sauver à nouveau Noël. (À la date de vacances Netflix à déterminer)

Je pense à mettre fin aux choses

Le dernier de Charlie Kaufman. Que devez-vous savoir d’autre? Être John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adaptation, etc. Lorsque Charlie Kaufman écrit ou réalise (ou les deux) un film, vous faites attention. Ici, c’est un thriller psychologique / road trip avec Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette et David Thewlis. (À la date de Netflix à déterminer)

L’événement principal

Avant de réaliser l’engagement insensé qu’il faut pour être un lutteur professionnel, quel enfant ne veut pas poursuivre ce rêve? Eh bien, dans The Main Event, un garçon de 11 ans trouve un masque qui lui permet instantanément de participer à la WWE. (À la date de Netflix à déterminer)

La vieille garde



Lorsque la découverte d’un nouvel être immortel menace l’existence d’un tout autre groupe d’êtres immortels, il y a sur le point d’être un immortel contre un immortel. Celui-ci met en vedette Charlize Theron et Kiki Layne et sonne rad. Réalisation de Gina Prince-Bythewood. (À la date de Netflix à déterminer)

La plateforme

Inévitablement, si vous allez à un festival de cinéma, vous manquez quelques-uns des meilleurs films qui y jouent. Cela nous est arrivé au Fantastic Fest l’année dernière lorsque nous avons manqué The Platform. Heureusement, Netflix a repris ce conte dystopique de prisons verticales où la nourriture est distribuée de haut en bas. Pensez Snowpiercer, mais de haut en bas et stationnaire. (Sur Netflix TBD)

Au fil de la lune

Le premier long métrage de la légende de l’animation Glen Keane est cette aventure musicale et animée sur une jeune fille qui construit une fusée qui l’aidera à voyager sur la lune pour rencontrer une déesse de la lune. Serait-ce aussi l’année où Netflix entre dans le jeu de la meilleure image animée? Semble possible. (Sur Netflix TBD)

Puissance

Imaginez une drogue qui, pendant au moins un petit moment, vous a donné le pouvoir d’un super-héros. C’est la réalité de Power, le dernier film des réalisateurs de Catfish Ariel Schulman et Henry Joost. Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt sont parmi les stars du film, qui suit un jeune homme qui tente de retrouver et d’arrêter les personnes qui ont inventé le médicament. (À la date de Netflix à déterminer)

Rebecca

Quand Alfred Hitchcock a adapté le roman de Daphne du Maurier, le cinéaste légendaire a obtenu son seul Oscar du meilleur film. Now, that same novel is being adapted by Ben Wheatley, who isn’t Hitchcock obviously but perhaps on his way. Lily James stars in this version, as a woman haunted, figuratively, by her husband’s (Armie Hammer) ex-wife. (On Netflix TBD)

The Secret Garden

The magical story of a young girl who hates her new home until she begins to discover its secrets, thanks to a seemingly magical garden nearby. This is yet another adaptation of the classic story, with Colin Firth and Julie Walters as the most recognizable names attached. (Date TBD)

Synchronic

Anthony Mackie and Jamie Dornan star as two EMTs baffled buy a new designer drug, until they find out it actually causes time travel. Reviews out of the festival circuit were very strong so we’re excited to check it out. (Date TBD)

The Vast of Night

Set in almost real-time, this 1950s period piece follows a radio DJ and his friend who discover a mysterious signal coming from the sky. We saw it at Fantastic Fest last year and were left in awe by its discovery and beauty. Read more about it in our review. (Date TBD)

