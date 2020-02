9 choses que Mythic Quest d’Apple TV réussit sur l’industrie des jeux

Cette sitcom sur le développement de jeux fonctionne.

Les jeux vidéo sont une partie massive de la culture pop, des jeux traditionnels et des jeux mobiles aux e-sports et aux streamers. Il est donc surprenant qu’il n’y ait pas eu plus de tentatives pour une émission ou un film de grande envergure couvrant l’industrie des jeux. Mythic Quest: Raven’s Banquet d’Apple TV +, maintenant disponible, est la dernière de cette tradition peu peuplée, remontant à Grandma’s Boy en 2006, The Wizard en 1989, et une poignée d’autres au fil des ans. Et étonnamment, Mythic Quest réussit beaucoup de choses.

Il est utile que la sitcom en milieu de travail soit, à ce stade, une formule éprouvée. Mythic Quest ne prend peut-être pas l’approche de faux documentaire comme le montrent The Office et Parks and Rec, mais il leur doit encore beaucoup. Mais plus important encore, Mythic Quest est probablement le regard fictif le plus précis et le plus honnête dans le monde du développement de jeux qui ait jamais existé dans ce format, malgré les situations et les personnalités accrues qui empêchent le spectacle d’être 100% fidèle à la réalité.

Dans cet esprit, après avoir regardé les neuf épisodes de Mythic Quest: Raven’s Banquet (qui sont maintenant disponibles sur Apple TV +), nous allons décomposer neuf choses que l’émission dépeint avec précision sur l’industrie des jeux.