9 villes qui siégeront à merveille dans le futur GTA 6

Chaque fois qu’un nouveau jeu de la saga Grand Theft Auto est sur le point d’être dévoilé, l’une des grandes inconnues sur lesquelles les utilisateurs spéculent est la carte que nous devrons explorer. Nous avons vu des scénarios basés sur des endroits comme San Francisco, New York et Los Angeles, entre autres, il est donc temps de lancer notre hypothèse survilles où GTA 6 pourrait parfaitement être réglé.

Taille et topographieCe sont des éléments clés lors de l’exécution de certains aspects du gameplay sandbox, et bien que pratiquement tous les pays du monde abritent des villes fantastiques,nous avons opté pour neuf environnements très variés, situé à différents points de la planète. Certains que nous avons déjà vus dans d’autres jeux vidéo, mais nous aimerions les visiter à nouveau dans le sixième opus de la franchise RockStar.

DallasNous commençons par une ville américaine, car la nature de Grand Theft Auto rend très probable que nous retournerons sur les terres américaines. Situé dans le nord du Texas, Dallas possède le troisième plus grand aéroport du monde et un large éventail de plaintes pour les touristes. Une ville immense et avancée, où nous pouvons vivre une nouvelle histoire de gangsters.

TokyoLes environnements japonais sont en vogue dans le jeu vidéo. Avec sa beauté et sa culture, il ne nous surprend pas. N’importe laquelle de ses villes pourrait s’asseoir de luxe dans la saga RockStar, mais nous avons opté pour Tokyo, car elle est considérée comme la ville la plus avancée de la planète. Un spectacle de jour comme de nuit. Nous imaginions déjà fuir les Yakuza …

Le CaireProbablement la proposition la plus exotique de la liste. Il est difficile d’imaginer un futur GTA situé dans la capitale de l’Égypte, mais ce sera sûrement un endroit merveilleux. Et c’est qu’au-delà de visiter des endroits tels que le musée égyptien ou la place Tahrir, nous sommes sûrs que vous fantasmez déjà à l’idée de monter dans un SUV et de visiter la nécropole de Gizeh.

DubaïLa saga nous a habitués au luxe: des véhicules haut de gamme, des hôtels où seuls les plus puissants ont la possibilité de séjourner, des fêtes où la haute société se réunit … C’est pourquoi nous ne pouvons pas penser à un meilleur endroit que Dubaï, situé aux Emirats Arabes Unis. Pouvez-vous imaginer une mission à Burj Khalifa, la célèbre tour de 830 mètres de haut?

PragueDeus Ex: Mankind Divided nous a conduit à travers une vision très différente de celle que nous verrions dans un hypothétique Garnd Theft Auto VI, dans lequel nous traverserions sûrement la rivière Vltava encore et encore, fuyant la police. Ce serait formidable d’avoir l’occasion de visiter des endroits comme le pont Charles, la cathédrale Saint-Guy ou le cimetière de judo, entre autres dans la capitale tchèque.

LiverpoolLe cadre britannique est idéal pour les jeux vidéo et les films d’action. Nous avons visité Londres mille fois, nous avons donc choisi la fantastique ville de Liverpool, appartenant au comté de Merseyside. Nous nous imaginons déjà en train d’explorer et d’accomplir des missions dans des endroits comme le Stock Exchange Palace, Pier Head ou St George’s Hall, entre autres.

AcapulcoNous avons déjà visité le Mexique dans Red Dead Redemption, mais nous en voulions plus. Nous avons donc pensé à Acapulco. Que diriez-vous d’un GTA 6 situé dans l’extrême sud? Les véhicules aquatiques auraient une grande importance à travers ses différentes plages, et des environnements naturels plus éloignés tels que la Sierra Madre del Sus seraient fantastiques pour lutter contre de longues poursuites.

MoscouLa capitale russe est l’une des plus belles villes d’Europe, et ce serait une surprise de la visiter dans un nouvel épisode de GTA. Kremlin, Place Rouge, Monastère Novodvichi, Université d’État de Sparrow Hill … La liste des endroits de rêve que nous pouvons visiter est infinie, et nous aimons aussi beaucoup la neige dans les jeux vidéo!

MiamiC’est l’une des villes les plus riches des États-Unis, et cette distinction se marie parfaitement avec Grand Theft Auto. Les plages de South Beach seront parfaites pour développer toutes sortes d’histoires, et des quartiers comme Little Havana, Wynwood Walls ou le Fairchild Tropical Botanical Garden seront plus beaux que jamais grâce à l’affichage régulier RockStar.

