97 choses que vous ne saviez probablement pas sur PlatinumGames

L’équipe de PlatinumGames Il a certainement un bon sens de l’humour et est connu pour plaisanter constamment avec ses fans et ses followers. Mais il y a peut-être des choses que vous ne saviez probablement pas à leur sujet, et dans la vidéo suivante, vous saurez 97 faits intéressants et amusants sur l’un des développeurs les plus importants de notre temps.

Certaines de ces données sont vraiment intéressantes, et d’autres sont simplement à des fins de divertissement. Quoi qu’il en soit, cette vidéo ne volera qu’une minute de votre temps et cela vaut vraiment la peine d’être regardé.

Et puisque nous parlons Platine, La société a récemment annoncé qu’elle ouvrirait un nouveau studio à Tokyo pour développer des jeux de service en direct pour consoles. De plus, ces développeurs ont également révélé Projet GG, le premier jeu majeur dans lequel l’entreprise va travailler après un investissement important de Tencent

Source: Twinfinite

