À cause du coronavirus, ils lui font une fête d’anniversaire dans Animal Crossing: New Horizons

En raison de l’état du monde dû au coronavirus, des centaines de millions de personnes ont été forcées de rester chez elles, ceci pour éviter un risque accru de contagion. En tant que tel, un grand nombre de personnes se tournent vers les jeux vidéo comme forme de divertissement, et l’un d’entre eux est sans aucun doute Animal Crossing: New Horizons.

Ce titre est devenu un espace virtuel pour Alexia Christofi et sa fille Sophia. Après l’annulation de sa fête d’anniversaire en raison des circonstances entourant le coronavirus, Alexia a décidé d’organiser une fête surprise pour Sophia dans De nouveaux horizons et le résultat est très émouvant.

Ils ont apporté des cadeaux, libéré des poppers de fête, joué de la musique et joué à quelques jeux de cache-cache. C’était merveilleux et elle a adoré et j’ai tellement de chance d’avoir des amis comme eux!

– Alexia Christofi ?? (@Lex_mate) 24 mars 2020

«Ils lui ont apporté des cadeaux, il y avait de la musique et nous avons joué à cache-cache. C’était incroyable et elle a adoré, j’ai tellement de chance d’avoir des amis comme eux! »

Alexia Elle savait que sa fille allait être dévastée de ne pas pouvoir organiser de fête d’anniversaire, alors elle a proposé un nouveau plan. Il a contacté tous ses amis et le reste appartient à l’histoire. Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir la réaction au moment exact où Sophia il se rend compte de ce qui se passe.

Animal Crossing: New Horizons est déjà disponible en Nintendo Switch et ici vous pouvez connaître nos opinions sur cette nouvelle exclusivité avec notre revue écrite et vidéo.

Source: Alexia Christofi

