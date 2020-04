A Fold Apart fera fondre nos cœurs à partir du 17 avril

L’amour est la chose la plus merveilleuse de ce monde. Nous l’avons tous recherché à l’occasion, et le monde regorge de millions de couples qui ont trouvé leur âme sœur. Étant un sentiment si fort et passionné, il est normal que la plupart des œuvres de fiction incluent cette émotion, d’une manière ou d’une autre. Nous l’avons déjà vu dans les jeux vidéo, comme dans Degrees of Separation, et le 17 avril prochain, nous rouvrirons nos cœurs avec A Fold Apart, une aventure puzzle développé par le studio canadien Lightning Rod Games, et qui concerne les difficultés que traverse une relation à distance. Jetez un oeil à sa bande-annonce et nous vous expliquerons plus sur ce titre chaleureux:

S’adapter aux morceaux de nos cœurs

Notre vie ne nous offre pas toujours un chemin de roses, et elle peut nous emmener le long d’un chemin loin de la personne que nous aimons le plus dans ce monde. C’est ce qui se passe dans A Fold Apart, où deux professionnels de l’enseignement et de l’architecture s’engagent à la distance qui s’est ouverte entre eux ne leur suffira pas pour mettre fin à leur relation amoureuse. Cette histoire sera racontée de près et réelle, en essayant de transmettre la même chose qui se passe dans la vie réelle avec ce type de relation. Pour cela, nous connaîtrons les deux versions de l’histoire et les difficultés que les deux personnes dans la relation souffrent de la communication, ou le manque de communication, qu’ils ont dans leur nouvelle relation, ainsi que les hauts et les bas émotionnels qu’ils traversent pour s’adapter à cette situation inédite séparation entre eux.

Nous vivrons cette aventure dans laquelle nous essaierons de faire survivre l’amour à travers plus de 50 puzzles dont les principaux mécanismes sont capables de pesterComme s’il s’agissait de papiers faits à la main, les graphismes tridimensionnels qu’il montre tentent de recréer une esthétique du papier fait main, de la même manière, en comblant le fossé, jamais mieux dit, que dans Yoshi’s Crafted World; y pouvoir choisir le couple avec lequel on se sent le plus identifié. Que pensez-vous de la proposition et du thème de A Fold Apart? Étant donné la situation que nous traversons, vivez-vous ou avez-vous vécu une relation à distance avec la personne que vous aimez le plus? Pour finir, sachez qu’A Fold Apart sera en vente au prix de 17,99 € et avec des textes en espagnol. Il occupera 1,2 Go dans la mémoire interne de notre Nintendo Switch. À plus!

Voir aussi

Source

Connexes