A Hero Nobody Knows date de sortie et bonus de précommande – HITC

La date de sortie et les bonus de précommande pour Once Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Mars 2020 va être un mois incroyable pour les joueurs, mais avant février, il reste encore quelques titres à sortir, l’un d’eux étant l’adaptation d’un célèbre anime, One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Vous trouverez ici sa date de sortie pour PlayStation 4, Xbox One et Steam, ainsi que ses bonus de précommande.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows semble être une adaptation passionnante de la série animée à succès, et vous pouvez consulter une Q & A avec les producteurs de jeux et de jeux sur le blog officiel PlayStation.

Sinon, continuez simplement à lire pour découvrir sa date de sortie et ses bonus de précommande.

Quelle est la date de sortie de One Punch Man: A Hero Nobody Knows?

La date de sortie de One Punch Man: A Hero Nobody Knows est le 27 février.

C’est à ce moment que One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera officiellement lancé sur PlayStation 4, Xbox One et Steam.

Malheureusement, il n’y a rien à trouver pour le moment sur la transition possible du jeu sur la Nintendo Switch quelque temps après son lancement.

One Punch Man: Un héros que personne ne connaît les bonus de précommande

Il existe des bonus de précommande pour One Punch Man: A Hero Nobody Knows sur PS4, Xbox One et Steam.

Que vous pré-commandiez l’édition Standard sur le magasin PSN, Microsoft ou Steam, vous recevrez les bonus suivants:

Vous recevrez ces mêmes bonus si vous pré-commandez l’édition Deluxe. Cependant, cette version est livrée avec les extras suivants:

Pass personnage (Season Pass)

Terrible tornade (pyjama)

Tenue Genos (mode Armes)

Tenue Sonic Speed-o’-Sound

Hellish Blizzard (Manteau de fourrure)

L’édition standard de One Punch Man: A Hero Nobody Knows coûte 49,99 £ sur les magasins PSN et Microsoft (39,99 £ sur Steam), tandis que l’édition Deluxe coûte 59,99 £ sur PS4 et Xbox One (52,99 £ sur Steam).