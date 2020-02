À l’affiche: Vagrant Story, Halo: The Master Chief Collection, River City Girls, etc.

salut! Nous sommes de retour pour poser des questions et discuter des jeux auxquels nous jouons actuellement. L’équipe GameSpot est généralement occupée à suivre les plus grosses sorties, mais d’autres fois, nous rattrapons les jeux que nous avons manqués, rejouons les anciens favoris, expérimentons les classiques pour la première fois, ou essayons simplement les cotes et les fins pour un sort. Ci-dessous, vous pouvez voir un échantillon des jeux auxquels nous jouons, les raisons pour lesquelles nous les jouons et ce que nous aimons jusqu’à présent.

Mais ne vous contentez pas de lire nos réponses; nous voulons aussi avoir de vos nouvelles! Dites-nous tout sur ce que vous jouez dans la section commentaires ci-dessous et ce qui vous a tellement motivé.

Alors s’il vous plaît, rejoignez-nous et parlez de tous les jeux vidéo super cool auxquels vous jouez! Nous savons que vous devez en parler autant que nous. Et si vous jouez aux mêmes jeux des semaines précédentes, c’est bien aussi! N’hésitez pas à nous expliquer pourquoi vous l’aimez toujours!

Corruption 2029 – Edmond Tran, rédacteur en chef et producteur

Avez-vous joué à Mutant Year Zero vers la fin de 2018? Non? Vous devriez! Il avait des animaux anthropomorphes tirant des fusils pour l’amour de f. Mais plus que cela, la formule tactique au tour par tour XCOM a été lancée – une composante furtive en temps réel. Dans Mutant Year Zero, vous pouvez parcourir librement les cartes ouvertes, observer les routines ennemies, éliminer tranquillement les soldats adverses lorsqu’ils s’éloignent de leurs amis et vous concentrer sur la mise en place de grandes embuscades avec votre équipe de trois personnes. Les chances sont toujours contre vous, donc cette boucle tendue de réduction lente d’une force plus grande et de construction d’un avantage pour vous-même est sa première chose, et c’est une très bonne chose.

Quoi qu’il en soit, Corruption 2029. Le développeur The Bearded Ladies a annoncé la surprise la semaine dernière et il a été lancé sur Epic Store mardi dernier, donc j’en ai profité un peu. Cela ressemble certainement à une affaire beaucoup plus ciblée – La corruption est structurée autour de missions sans rendez-vous, par opposition au style d’aventure en itinérance libre de Mutant Year Zero avec une histoire plus impliquée. Des éléments comme les arbres de compétences, les devises et les fournisseurs ont également disparu. de nouvelles armes et compétences sont obtenues en accomplissant des missions et des objectifs optionnels.

Mais le plus important est que la boucle de tactique d’embuscade satisfaisante soit là, et Corruption 2029 est idéal pour en distribuer des coups rapides lorsque j’ai besoin d’une pause dans tout ce que je fais. Rien ne vaut de s’écraser sur le toit d’un immeuble, de sortir deux méchants avec un coup de fusil, puis de faire exploser un explosif à distance bien placé pour prendre soin de leurs amis alertés à l’extérieur. J’essaie toujours de décider si je suis un fan du thème de l’apocalypse militaire froide et cyberpunk – il a certainement l’air cool, mais je manque vraiment la personnalité étrange de MYZ. Quoi qu’il en soit, je reçois mes coups de pied de la corruption, et je suis ravi d’aller jusqu’au bout. | Twitter: @EdmondTran

Bloodborne – Lucy James, productrice vidéo principale

J’ai commencé Bloodborne tant de fois. Je connais Central Yharnam comme le fond de ma main, j’ai une bonne compréhension des combos et de la gestion de l’endurance, et des patrons comme Gascoigne ne me causent pas de problème (humble vantardise). Et pourtant, je n’ai jamais fini ce truc sanglant.

J’ai une série d’excuses. Un jeu a été perturbé par mon déménagement, et je n’avais pas confiance en ma mémoire musculaire pour reprendre là où je m’étais arrêté. Un autre jeu est sorti que je devais jouer pour le travail. Vicaire Amelia.

Je profite donc de l’accalmie dans les versions pour enfin la mener à terme. Comme d’habitude, il a ses crochets en moi: je suis obsédé par sa tradition, ses patrons gargantuesques me donnent un vrai frisson, et l’exploration est une telle joie.

Mais cette fois, je joue à “passer le contrôleur” avec quelqu’un d’autre, ce qui est non seulement une façon amusante de jouer en vous donnant quelqu’un avec qui compatir / célébrer, mais cela signifie aussi que je suis tenu responsable pour atteindre le fin du jeu.

Nous venons d’arriver à Castle Cainhurst (ma première fois!) Et je suis enfin dans une zone inconnue, et je sens le défi. J’ai hâte de voir ce qui se passe dans le coin suivant. C’est probablement une sorte de monstre grossier. | Twitter: @lucyjamesgames

Hollow Knight – Dave Klein, producteur vidéo

Cette semaine, j’ai eu quelques vols à venir et j’ai décidé d’acheter Fire Emblem: Three Houses pour Switch, mais … je ne pouvais pas y aller sur un vol, alors j’ai décidé de jouer dans un jeu plus ancien, Hollow Knight. J’ai d’abord joué à Hollow Knight il y a environ deux ans après sa sortie sur Switch et j’ai pensé que ce serait amusant de démarrer un nouveau jeu sur mon vol. C’est alors que j’ai découvert le “Steel Soul Mode”, alias le mode permadeath.

Hollow Knight est un jeu de style Metroidvania avec des inspirations de Dark Souls dans sa mécanique de la mort, menant parfois à un jeu de défilement horizontal 2D extrêmement difficile. Le gameplay est fantastique, la musique est merveilleuse et l’art est magnifique, ce qui en fait l’un de mes jeux indépendants préférés de la dernière décennie. Si vous ne l’avez pas joué, ça vaut le coup.

Mais! Retour à la permadeath. Cela a conduit à une toute nouvelle expérience, invoquant les jours NES où la vie était limitée, lorsque vous sentiez que chaque mouvement que vous faisiez était important. Évidemment, si je meurs, je perdrai beaucoup plus de temps que je ne le ferais d’un match dans un jeu NES, mais j’adore l’intensité du mode à chaque rencontre. J’ai vaincu le maître de l’âme et j’ai travaillé à travers la plupart des Crystal Peaks, et je suis terrifié. Mais, c’est un grand sentiment, et juste un autre rappel de l’incroyable Hollow Knight. De plus, c’est l’amorce parfaite pour Silk Song, la suite de Hollow Knight qui sortira plus tard cette année. | Twitter: @TheDaveKlein

Coffee Talk – Jenae Sitzes, rédactrice commerciale

Alors que certains jeux peuvent faire battre votre cœur, d’autres vous donnent envie de vous recroqueviller dans une couverture avec une tasse de thé chaud. Je suis un fan de ce genre de jeux confortables, et Coffee Talk sur Nintendo Switch est vraiment une ambiance. Le nouveau simulateur de brassage et de parler du café vous place dans la ville pluvieuse de Seattle, où vous possédez un café de nuit et avez des conversations à cœur ouvert avec vos clients. C’est une réalité alternative de Seattle où les elfes, les orcs, les sirènes et d’autres races fantastiques vivent aux côtés des humains, essayant simplement de gagner leur vie honnêtement. Ils ont tous besoin de parler à quelqu’un de leurs peurs et de leurs problèmes relationnels, et vous, le propriétaire du café local, êtes leur confident.

Dans Coffee Talk, vous écouterez et observerez vos clients parler de leur vie et interagir les uns avec les autres. Il existe des scénarios de branchement, mais ceux-ci sont basés sur la façon dont vous servez vos clients plutôt que sur les options de dialogue choisies. Le mécanicien en boisson est simple mais satisfaisant. Il se peut qu’un client vous demande une boisson chaude un peu sucrée mais pauvre en caféine, et vous devrez considérer quels ingrédients sont nécessaires lors de la création de sa commande. Finalement, vous construirez une liste de recettes dans votre téléphone à mesure que vous découvrirez de nouvelles boissons, mais je trouve très amusant de créer de nouvelles concoctions à partir de zéro.

Avec le pixel art inspiré des anime des années 90, une merveilleuse bande originale de hip-hop lo-fi et des personnages colorés qui deviennent vos habitués au cours du jeu, Coffee Talk crée un monde riche à l’intérieur des murs du café de fin de soirée. J’ai l’impression que je suis à mi-chemin du jeu, et j’ai hâte de voir qui passe par la porte du café à côté. | Twitter: @jenaesitzes

Beat Saber – Michael Rogeau, rédacteur en chef du divertissement

Il y a deux choses que je voulais faire depuis des siècles: me mettre en forme et utiliser le PSVR qui ramasse la poussière dans un coin depuis que je l’ai acheté il y a quelques années lors d’une vente. Jouer 30 à 60 minutes de Beat Saber par jour au cours des deux dernières semaines satisfait les deux objectifs.

J’aime beaucoup la VR – je couvrais la technologie quand Oculus était encore une startup scrappy montrant son casque de fortune aux journalistes dans les coulisses du CES et de l’E3. J’aime aussi les jeux de rythme, en particulier ceux qui nécessitent plus qu’une simple pression sur les boutons à temps. Je n’aime vraiment pas m’entraîner – contrairement au jeu, je n’ai jamais été bon à la gym, à la course ou, vraiment, à tout autre type d’activité physique prolongée. Beat Saber s’avère être ma solution parfaite. J’apprécie le sens de l’amélioration constante au fur et à mesure que j’augmente progressivement la difficulté des chansons que je choisis, et je trouve que je sors autant que je le fais – bien sûr, il est possible de le téléphoner et de garder les mouvements un minimum, mais si vous vous laissez pénétrer et déplacez tout votre corps au rythme de la musique en balançant vos bras, il est facile de transpirer. C’est la première fois que j’essaie “les jeux comme exercice”, et ça fait du bien d’être enfin sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs. | Twitter: @RogueCheddar

Vagrant Story – Phil Hornshaw

Lorsque l’équipe GameSpot a créé notre fonctionnalité Remembering 2000, j’ai immédiatement sauté sur l’occasion d’écrire sur Vagrant Story, l’un de mes favoris de tous les temps. Dès que j’ai commencé à penser au jeu, j’ai réalisé que je ne serais pas en mesure de le sortir de ma tête sans un autre replay.

Il y a beaucoup de choses que je peux dire sur Vagrant Story (et, euh, je l’ai fait, dans ce texte de présentation du 20e anniversaire), mais par souci de concision, parlons simplement de l’une de ses meilleures parties. Vagrant Story propose ce que vous pourriez affirmer être la meilleure séquence d’ouverture de tous les jeux jamais créés. C’est une introduction magnifiquement cinématographique qui vous emmène à travers chaque sentiment que le jeu offrira finalement, établissant les moments de l’histoire d’aventure de Vagrant Story ainsi que son atmosphère surnaturelle effrayante.

Le jeu s’ouvre sur l’étrange culte, dirigé par la silhouette ténébreuse Sydney Losstarot, attaquant le manoir du duc politiquement puissant Duke Bardorba. Envoyé pour faire face à la situation est Ashley Riot, un chevalier “Riskbreaker” spécialement formé – fondamentalement, un serpent solide médiéval.

C’est la confrontation ultime d’Ashley avec Sydney qui donne le ton du jeu. Ashley attrape le chef de la secte par surprise et le tient avec un pistolet à arc, mais Sydney joue quand même contre lui, et Ashley tire le boulon directement dans la poitrine d’Ashley. Un instant plus tard, cependant, le chef du culte est de retour sur ses pieds, crachant du sang pixélisé et tirant l’arbalète hors de sa poitrine. Bien que Vagrant Story ait un courant sous-jacent de machinations politiques très humaines, la musique prend un plongeon menaçant alors que le jeu établit que des forces effrayantes sont également en marche. La mort n’est pas à la hauteur de Sydney et sa résurrection est légitimement bizarre. Et puis Sydney invoque un dragon effrayant et le quitte pour combattre le Riskbreaker pendant qu’il s’échappe en sautant à travers le vitrail géant de la cathédrale. Cela crée définitivement une ambiance.

Les moments d’ouverture de Vagrant Story sont magnifiques – une introduction parfaitement réalisée aux personnages, aux points de l’intrigue et à la profondeur du jeu qui attendent les joueurs. Cela reste également une réalisation technique ridicule: l’introduction de Vagrant Story utilise facilement les compétences cinématographiques au même titre que le cinéma et la télévision. Même pour un jeu PlayStation original de 20 ans, il est impossible de ne pas s’y perdre.

Regardez, assez parlé: regardez-le. | Twitter: @philhornshaw

The Last Of Us – Jess McDonell, animatrice et productrice vidéo

Tout le monde a un jeu qui amène les gens à vous refuser de dire que vous n’avez pas joué. Le mien est le dernier d’entre nous. Pour ma défense, j’ai essayé d’y entrer dès sa sortie (et j’ai pleuré excessivement à la première scène), mais cela m’a perdu au point où jeter des briques et remuer entre les murs à hauteur de poitrine est devenu le centre d’intérêt. En conséquence, j’ai passé des années à hocher la tête poliment pendant que les gens vantaient les vertus de The Last of Us, qui n’est devenu plus problématique que maintenant que la suite est sur le point d’être publiée.

Il y a quelques semaines, j’ai récupéré le remaster sur PS4 et j’ai lentement progressé dans l’histoire. La PS4 est loin de ma plate-forme préférée pour les tireurs à la troisième personne, mais j’apprécie les personnages, la progression de l’histoire, la furtivité et la conception environnementale. Pas les morceaux où vous poussez Ellie autour des niveaux inondés sur un morceau de bois idéalement situé. Ceux-ci peuvent entrer dans la poubelle.

Cela me rappelle également ce que j’aime dans les jeux linéaires. L’accent reste sur le voyage des protagonistes sans la distraction des quêtes secondaires, les ennemis ne réapparaissent pas et l’expérience globale ne se sent pas gonflée. Je suis à mi-chemin du jeu en ce moment et je ne peux pas m’empêcher d’y penser chaque fois que je le pose. Je ne dirais pas que je suis aussi amoureux des personnages principaux que les fans qui ont terminé le jeu semblent l’être, mais j’aime les suivre à travers leurs hauts et leurs bas. Étant donné que le jeu m’a déjà fait rire, pleurer, crier et respirer d’innombrables soupirs de soulagement, je suis assez confiant que c’est un autre home run Naughty Dog pour moi. | Twitter: @JessMcDonell

Halo: The Master Chief Collection – Eddie Makuch, éditeur

J’ai joué à Halo: The Master Chief Collection depuis sa sortie en novembre 2014. Oui, j’étais là pendant le lancement houleux – c’était vraiment très mauvais. Mais le jeu est dans une bien meilleure position de nos jours, avec des populations de joueurs actifs et des listes de lecture régulièrement mises à jour.

Non seulement cela, mais Microsoft a ajouté un système de progression de style Call of Duty, ce qui crée une autre raison de revenir. J’ai plus de 1000 heures dans MCC, et ce nombre augmente chaque semaine parce que je ne peux tout simplement pas arrêter de jouer au jeu sur Xbox One.

Il y a une raison, en particulier, que je n’arrêterai jamais de jouer à MCC – et c’est Halo 3. C’est ma préférée des expériences multijoueurs de Halo, et ça tient toujours en 2020, quelque 13 ans après sa sortie en 2007. Halo 3 est un FPS pur et dépouillé par rapport aux normes d’aujourd’hui qui est à la fois stimulant et gratifiant. Pas de sprint. Aucun chargement. De superbes cartes.

Non seulement les os de Halo 3 sont toujours excellents, le package MCC sur Xbox One augmente la fréquence d’images à 60 images par seconde, et maintenant je ne veux plus revenir en arrière. Fondamentalement, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour jouer à Halo 3. Veuillez vous joindre à moi. | Twitter: @EddieMakuch

River City Girls – Steve Watts, rédacteur en chef adjoint

River City Girls est l’un de ces jeux que vous pouvez juste voir glisser à travers les mailles du filet dès sa sortie. Sorti en septembre, il semblait destiné à être englouti par des sorties à gros budget. Nous avons même réalisé une vidéo intitulée River City Girls should not be skipped. Ayant ignoré ce conseil, je l’ai ignoré. Je l’ai depuis des mois sur mon Switch, à peine joué, jusqu’à cette semaine.

Si vous l’avez manqué comme je l’ai fait, que ce soit un autre rappel: ne dormez pas sur ce jeu. River City Girls est un super beat-em-up avec beaucoup de style. Au fur et à mesure que vous apprenez plus de mouvements du Dojo, le personnage que vous avez choisi exprime de plus en plus son style individuel et sa personnalité à travers ses manœuvres de crâne. Je suis fièrement un joueur de Kyoko, et j’ai été récompensé par des sets de mouvements bizarres et très divertissants inspirés de Street Fighter 2, de la lutte professionnelle, de la River City Ransom originale et du Dab. (Je sais, je sais, c’est merveilleux et horrible.) Jongler avec des voyous de la rue et les recruter comme des capacités d’invocation est toujours satisfaisant, et les combats de boss présentent des énigmes de combat difficiles avec leurs propres rythmes uniques. Et si la chanson thème ne vous met pas en colère pour battre des punks de rue, je ne sais pas quoi vous dire.

Mieux encore, l’histoire est livrée avec une écriture nette et pleine d’esprit. Kyoko et Misako sont juste assez conscients de soi pour poivrer des méta-commentaires sur les tropes d’une histoire de vengeance à l’ancienne, même s’ils restent hilarants sur le but de sauver leurs petits amis. Ils sont tout à fait confiants dans leurs propres capacités de coups de pied, et ils se heurtent souvent à d’autres étudiants sur des questions telles que la classe sociale. Les deux regardent même vers le bas de leurs portraits de la barre de sauvetage pour offrir une exposition de temps en temps pour une touche supplémentaire de personnalité. C’est intelligent, drôle et fait du duo deux des meilleurs nouveaux personnages introduits dans les jeux l’année dernière.

Ne faites pas la même erreur que moi. Jouez à River City Girls. | Twitter: @SporkyReeve

Fire Emblem: Three Houses – Meg Downey, rédactrice associée en divertissement

Je suis terriblement hors de la boucle en ce qui concerne les jeux Fire Emblem – donc hors de la boucle que Three Houses est en fait la première que j’ai jamais choisie. C’était surtout une décision prise sur un coup de tête. Quelques amis (à juste titre) ont souligné qu’une poignée de personnages étaient assez esthétiques et narratifs dans ma ruelle et je me sentais un peu coupable de ne pas utiliser mon Switch avec régularité. Et bien, je suppose que c’était un moment de faiblesse, ou peut-être juste la bonne quantité de manie. Mais de toute façon, je peux maintenant officiellement dire que je travaille sur ma deuxième histoire de Fire Emblem (Blue Lions) avec des plans pour non seulement terminer la troisième option et le DLC, mais l’intention de revenir en arrière et de rejouer ma première tentative ( Golden Deer) depuis que j’ai tout gâché.

Je suis vraiment désolée de t’avoir manqué la première fois, Hilda. S’il vous plaît, pardonnez-moi.

En dépit d’être un débutant absolu et incroyablement en retard à la fête ici, j’ai clairement eu une explosion totale. Je suis notoirement horrible de terminer des jeux de style RPG, en particulier avec des combats au tour par tour, donc le fait que je sois si accro est vraiment un témoignage de la qualité de l’histoire. Et maintenant que je sais (surtout) ce que je fais cette fois-ci, m’assurer de faire attention à des choses comme les niveaux de support et le tir pour des épilogues spécifiques gratte une démangeaison de jeu très spécifique que je ne savais même pas vraiment que j’avais. Tout cela est tellement satisfaisant. Celui-ci va me garder occupé pendant un certain temps – au moins, je suppose, jusqu’à ce que Animal Crossing sorte et que mon Switch devienne une machine New Horizons. | Twitter: @rustypolished

Kunai – Tamoor Hussain, rédacteur en chef

Kunai joue vite et librement avec la formule Metroidvania, au sens littéral. Je ne suis pas très loin, donc pour le moment, je ne peux pas dire si l’exploration et l’avancement des personnages que je veux habituellement d’un jeu comme celui-ci tiennent le coup, mais j’apprécie le mouvement rapide.

Le jeu vous permet de contrôler un écran de télévision sensible qui porte une cape cool et qui court avec deux kunais faisant … quelque chose. Je ne sais pas trop si je suis honnête. La configuration narrative est très légère et, jusqu’à présent, le jeu ne s’est pas étendu sur le peu présenté dans la séquence d’ouverture. Mais la sensation légèrement glissante de son mouvement et, plus important encore, la capacité de lancer votre kunai sur des surfaces et de se balancer comme Spider-Man se sont révélées plus que satisfaisantes pour me garder engagé. Il a cette sensation de jouer à un jeu Mario avec votre pouce coincé sur le bouton de sprint: légèrement risqué mais très grisant.

Mon temps a été consacré à sprinter de pièce en pièce, à grimper sur des surfaces verticales et à dépêcher impitoyablement les ennemis avec une épée courte mais très meurtrière, et chaque partie de cela a été attachante grâce au personnage principal, qui porte ses émotions sur son plat. face de l’écran. Au fur et à mesure que vous sautez, sautez, sautez et balancez votre épée, des expressions pour correspondre au mouvement et au moment sont affichées: légèrement perplexe en errant dans d’étranges couloirs, joyeux en se balançant des plafonds, furieux lorsqu’il est attaqué par des machines en colère avec des fusils.

Kunai ressemble à un jeu simple qui tire beaucoup de kilométrage de l’élan satisfaisant du mouvement et du charme de son caractère. Mon espoir est que les autres pièces de Metroidvania se mettent en place, mais pour l’instant j’aime le petit robot se balancer avec un sourire sur son visage. | Twitter: @tamoorh

Dragon Quest III: Les graines du salut – Kevin Knezevic, rédacteur en chef adjoint

Cela a pris plusieurs semaines, mais j’arrive enfin à la fin de mon voyage dans Dragon Quest III: The Seeds of Salvation. Bien que le taux de rencontre aléatoire soit resté une épine persistante – explorer le monde peut devenir incroyablement frustrant lorsque vous êtes assailli par des monstres à chaque étape, même avec le sort Protection sacrée activé – tous les griefs que j’aborde à ce sujet ont été compensés par combien j’ai apprécié le reste du jeu.

En particulier, il est très satisfaisant de suivre l’histoire du fil d’Ariane jusqu’à sa conclusion. Quand j’ai écrit pour la première fois sur mon temps avec le jeu, je me suis plaint du besoin constant de prendre des notes pendant que je jouais pour éviter de me perdre désespérément. En fin de compte, cela a rendu l’expérience plus agréable, car cela a contribué à renforcer le sentiment que je suis un aventurier essayant de trouver mon chemin dans ce vaste monde inexploré.

Ce qui a été vraiment merveilleux, ce sont les petites vignettes qui se produisent dans chaque ville que vous rencontrez en cours de route. Malgré la simplicité de l’intrigue globale de Dragon Quest III, les histoires autonomes que vous rencontrez au cours de votre voyage ajoutent tellement de couleurs et de charme au monde. J’ai particulièrement aimé le sous-complot impliquant la colonie naissante à l’est de Persistence. Sans trop gâcher, regarder la ville grandir et se développer au fil de l’histoire – et ce qui arrive finalement à votre ancien compagnon marchand qui a aidé à établir la ville – a été l’un de mes aspects préférés du jeu.

Pour le moment, j’ai finalement acquis les six orbes mythiques et me suis dirigé vers le repaire de Baramos, donc tout ce qui reste est (vraisemblablement) la confrontation finale avec l’Archfiend – à moins qu’une tournure d’intrigue inattendue ne prolonge mon aventure un peu plus longtemps. Quoi qu’il en soit, je suis impatient de mettre enfin un terme à mon voyage.