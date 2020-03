À l’origine, Nintendo ne voulait pas de Mario dans Smash

Même si Super Smash Bros. C’est l’une des propriétés les plus importantes de Nintendo, le concept d’un jeu de combat avec des personnages de la marque semblait une idée un peu étrange. Après tout, certaines icônes de l’industrie comme Mario et Yoshi ils n’étaient pas connus pour leur violence, et à l’époque la controverse entourant Combat mortel C’était un sujet très populaire.

Dans l’édition la plus récente du magazine japonais Famitsu, son créateur légendaire, Shigeru Miyamoto, a révélé que Nintendo J’avais certaines réserves quant à l’autorisation Mario apparaître dans le jeu, et il a dû intervenir pour s’assurer que le Gros n permettre son inclusion dans le projet:

“Quand nous faisions” Smash Bros. “, il y avait des gens qui s’inquiétaient; Ils m’ont demandé: “Est-ce que c’est vraiment bien pour Mario de frapper et de lancer des coups de pied?”. En fait, j’ai dû leur parler quand je leur ai expliqué qu’il retirait déjà les tortues de sa carapace. “

De nos jours, il est difficile d’imaginer Super Smash Bros. sans Mario tamponné sur la couverture de chaque livraison. La présence de ce personnage est ce qui a vraiment vendu l’idée que Smash Bros. C’était un jeu composé des plus grandes icônes de jeux vidéo. Ouais Miyamoto Je n’aurais pas convaincu Nintendo, la saga aurait pris une direction très différente et n’aurait probablement pas le succès qu’elle connaît aujourd’hui.

Via: ComicBook

.