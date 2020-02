À propos de la propriété IP et de l’arrivée sur d’autres plateformes

L’été dernier de 2019 est arrivé sur Nintendo Switch Chaîne astrale, le premier titre de ce que nous attendons d’une saga et, à la surprise de beaucoup, il est devenu un succès depuis son arrivée dans les magasins. Pour lui, Il n’est pas surprenant que les joueurs d’autres plateformes se demandent également si à un moment donné nous verrons ce jeu sur une autre console qui n’est pas développée par le Grand N ou si nous le verrons sur PC, et maintenant Platinum Games, la société derrière le développement, a consacré quelques mots à ce sujet.

Platinum Games explique à qui appartient l’Astral Chain IP

Le Wonderful 101, un titre exclusif Wii U développé par Platinum Games, atteindra bientôt plusieurs plateformes actuelles grâce à une campagne Kickstarter réussie dont le but était d’obtenir les fonds nécessaires pour faire face à la distribution (pas au développement du port). Par conséquent, nombreux sont ceux qui se sont demandé si un titre plus récent, Chaîne astrale, il pourrait également atteindre d’autres plateformes, et dans une interview accordée par Atsushi Inaba, directeur de cette étude, il a clairement indiqué que, à court terme, il est peu probable. En effet, dans le cas d’Astral Chain, ils possèdent la moitié de l’IP, tandis que l’autre moitié en est propriétaire. Il est vrai que le Grand N avait également une partie de l’IP de The Wonderful 101, mais cela devrait être traité comme un cas spécial, et en ce qui concerne Astral Chain, cela fait très récemment depuis son lancement dans la console hybride, donc Seul le temps nous le dira.

De plus, Inaba commente qu’ils sont très satisfaits du succès de ce titre, et surtout ils saluent les commentaires des différentes analyses qui ont été réalisées à travers la planète. Dans Platinum Games, ils ne travaillent pas pour créer des jeux, pas simplement pour les vendre, ils sont donc très reconnaissants de recevoir de tels commentaires des joueurs.

Source

Connexes