A propos de sa quasi-inclusion dans le genre musou

Cette même année arrivera sur le Nintendo Switch japonais Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un RPG d’action développé par Koei Tecmo et Atlus qui sert de suite au jeu original qui est arrivé sur PS3 et PS4 il y a quelques années. Ainsi, comme l’a révélé dans une récente interview que plusieurs membres de l’équipe de développement de ce titre ont accordé, le projet a commencé comme “Persona Warriors” et a été inclus dans le sexe musou. Voulez-vous connaître chacun des détails qui ont été révélés? Attentif aux lignes suivantes pour ne rien manquer!

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est né en tant que Persona Warriors

Comme nous l’avons vu dans toutes les images et bandes-annonces qui ont été partagées Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers Tout au long de ces mois, ce nouveau titre est cadré dans le genre des RPG d’action, mais, comme révélé dans le dernier numéro de Dengeki Play Station, le projet a commencé son développement en septembre 2016, mois du lancement de Persona 5 sur PS3 et PS4, et initialement «Persona Warriors», avec les caractéristiques de ce genre. Cependant, dans la phase de développement de l’histoire, il a été décidé de créer un jeu qui approfondit les personnages du titre précédent et, après plusieurs changements, il a été décidé que ce serait finalement un RPG d’action qui servirait de suite.

De plus, l’histoire a été créée par l’équipe de personne sur la base du premier plan présenté par Koei Tecmo, mais toujours en travaillant les deux études ensemble. Bien sûr, il convient de noter que cette fois, l’histoire sera un peu moins sérieuse, car cette fois, nous pouvons voir comment les voleurs fantômes résolvent les cas tout en s’amusant.

