À propos des offres de vente reçues

Jeux de Yacht Club C’est l’une des sociétés qui a réussi à lancer son premier jeu grâce à un projet Kickstarter, et depuis lors, il n’a cessé de croître. Cependant, ce n’est qu’à la fin de 2019 que le développement de Shovel Knight: Treasure Trove a été achevé, et maintenant ils travaillent déjà sur d’autres projets liés au shovel knight, mais aussi sur de tout nouveaux (pas encore révélés). Ainsi, comme l’a annoncé l’un des dirigeants de l’entreprise, à l’heure actuelle ont reçu des offres de vente de certaines grandes entreprises, mais ils ne les ont pas acceptées car il n’y a toujours aucune raison de les accepter.

Les Jeux du Yacht Club resteront indépendants tant qu’il est logique d’être

C’est par le biais de Reddit que David D’Angelo, l’un des plus hauts dirigeants de Yacht Club Games, a révélé qu’ils avaient reçu des propositions de grandes entreprises pour en faire partie, mais qu’ils les avaient rejetées, depuis qui préfèrent avoir le contrôle de l’entreprise afin de faire le genre de jeux qu’ils font:

Nous ne nous opposerions pas si cela avait un sens parfait pour notre situation. Mais pour l’instant, nous préférons contrôler la façon dont nous gérons l’entreprise et créer le type de jeux que nous voulons.

De cette façon, il est clair que Yacht Club Games ne fera partie d’une autre société que le moment venu, donc pour l’instant, il continuera à être un studio complètement indépendant, comme il l’a été depuis sa création et depuis le lancement de leur campagne de financement participatif pour financer leur premier jeu du chevalier de la pelle, avec lequel ils sont devenus connus comme l’une des sociétés indépendantes les plus influentes dans le monde des jeux vidéo. Et vous, avez-vous déjà joué les 5 campagnes incluses dans Shovel Knight: Treasure Trove?

