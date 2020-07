À propos d’une éventuelle version physique

Annonces :

Le Nintendo Switch eShop a été le point de départ d’un grand nombre de jeux à succès qui ont fini par sortir sur d’autres plateformes, telles que Jeu d’oie sans titre, l’un des titres les plus d’oies que nous ayons vus à ce jour. À la fin de l’année dernière, nous savions que ce jeu avait franchi la barre du million d’unités vendues (dont la majorité appartenait à la console hybride du Big N) et, bien que nous ne connaissions pas actuellement le nombre exact d’exemplaires vendus, ce le succès qu’il a continué à avoir est ce qui aurait pu le conduire à recevoir un édition au format physique.

Le jeu d’oie sans titre arriverait au format physique, selon Amazon Allemagne

Avant de se réjouir grandement de ce possible lancement Jeu d’oie sans titre, il ne faut pas oublier que ce ne serait pas la première fois qu’une des filiales de Amazon Créez un fichier pour un titre qui ne se retrouve finalement pas sur cette plateforme ou dans ce format physique. Cela dit, la vérité est que maintenant les alarmes se sont déclenchées, car c’est la section allemande qui a ouvert un onglet pour ce jeu donc oie, et la vérité est qu’il indique que le lancement serait prévu pour 22 septembre 2020. Ainsi, bien que nous ne sachions pas si cela est vraiment vrai, la vérité est que nous ne serions pas surpris si c’était le cas, car cette oie a été l’une des plus commentées sur les réseaux sociaux et a également réussi à vendre une quantité plus que considérable d’exemplaires uniquement dans format numérique.

Voir également

De cette façon, pour savoir si nous allons enfin recevoir cette édition physique de Untitle Goose Game, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre une confirmation officielle du distributeur. Et vous, aimeriez-vous mettre l’oie sur votre étagère?

La source

en relation