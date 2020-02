A quelle heure ça commence? Comment regarder! – HITC

Nintendo

Tout ce que vous devez savoir à quelle heure démarre Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct 2020 et comment le regarder en direct.

Animal Crossing New Horizons reçoit un Nintendo Direct en février 2020, comme précédemment divulgué. Cela a rendu beaucoup de fans satisfaits de la sortie du jeu dans un mois, et vous découvrirez ici à quelle heure la vitrine démarre et comment la regarder en direct.

Il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur Animal Crossing New Horizons à part quelques teasers et captures d’écran. La plupart du marketing de Nintendo a impliqué des bonus de précommande uniques d’une pléthore de magasins différents, ainsi qu’une console et un ensemble sur le thème Switch.

Cependant, le sentiment de rien d’autre que du marketing sera bientôt effacé car Animal Crossing Direct 2020 de Nintendo présentera sûrement beaucoup de gameplay et de fonctionnalités passionnantes.

À quelle heure commence Animal Crossing Direct 2020?

The Animal Crossing New Horizons Nintendo Direct 2020 commence le 20 février à 14h00 GMT.

Comme ailleurs, l’Animal Crossing Direct 2020 commencera aux heures de 06:00 PST et 09:00 EST.

Bien qu’il n’y ait pas eu une tonne de gameplay avant le lancement du jeu le mois prochain, cette vitrine d’environ 25 minutes démontrera, espérons-le, de nombreuses fonctionnalités.

Comment regarder Animal Crossing Direct 2020

Vous pouvez regarder Animal Crossing New Horizons Direct 2020 sur la chaîne YouTube de Nintendo.

De plus, vous pourrez également regarder Animal Crossing Direct 2020 sur les chaînes Twitter, Facebook et Twitch de Nintendo.

Comme déjà mentionné, la présentation du livestream durera environ 25 minutes, Nintendo promettant de fournir un «aperçu approfondi du forfait escapade sur l’île déserte de Nook Inc.».

Animal Crossing New Horizons sera lancé sur Nintendo Switch le 20 mars.

