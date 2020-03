À quelle heure Half Life Alyx sort-il sur Steam? Temps de sortie et nouvelles de préchargement! – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur l’heure de sortie pour laquelle Half Life Alyx devrait sortir sur Steam, ainsi que des nouvelles concernant l’option de préchargement.

Half Life Alyx sort le 23 mars, ce qui signifie que les fans pourront bientôt profiter de la préquelle avant les événements de Half Life 2. C’est une excellente nouvelle car il s’agit du plus récent opus de la série vénérée depuis plus de dix ans, et – pour ceux d’entre vous qui ne peuvent tout simplement plus attendre – ici, vous découvrirez l’heure de sortie pour le moment où il est prévu de sortir sur Steam.

Cependant, avant de vous engager à acheter Half Life Alyx, vous devez d’abord vous assurer que vous disposez des outils appropriés pour y jouer grâce à l’expérience imminente étant uniquement VR. Comme il s’agit d’un titre de réalité virtuelle uniquement (ce qui craint pour ceux qui n’apprécient pas de telles expériences), vous devrez vous assurer que vous avez un casque VR compatible avant de dépenser 40 £ pour un jeu que vous ne pourrez peut-être pas jouer.

À condition que votre équipement soit en parfait état et compatible, vous découvrirez ci-dessous quand vous pouvez précharger et à quelle heure il est prévu de sortir sur Steam.

Comment précharger Half Life Alyx

Vous pouvez désormais précharger Half Life Alyx sur Steam.

Pour précharger, vous devrez acheter Half Life Alyx sur Steam au prix actuel de 41,84 £ (-10% de réduction à partir de 46,49 £).

Encore une fois, avant de vous engager dans un achat, assurez-vous que votre casque VR est compatible, et assurez-vous également que vous avez suffisamment d’espace sur votre PC pour le télécharger et que votre système répond aux exigences minimales.

Quelle est la taille de téléchargement de Half Life Alyx?

La taille de téléchargement de Half Life Alyx est de 48 Go.

Cependant, alors que 48 Go est la taille de téléchargement, Half Life Alyx devrait être de 67 Go lors de l’installation.

Quant à sa configuration minimale requise, vous pouvez les trouver ci-dessous:

OS: Windows 10

Processeur: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Mémoire: 12 Go de RAM

Graphique: GTX 1060 / RX 580 – 6 Go de VRAM

À quelle heure Half Life Alyx sort-il sur Steam?

L’heure de sortie pour la sortie de Half Life Alyx sur Steam est 17h00 GMT le 23 mars.

Comme ailleurs, le temps de sortie de Half Life Alyx est 10h00 PST et 13h00 EST.

Vous ne pourrez pas jouer au jeu avant les heures susmentionnées, c’est donc une bonne nouvelle qu’il ne nous reste pas trop longtemps à attendre.

Cependant, si l’horloge tourne trop lentement, vous pouvez passer le temps d’attente pour Half Life Alyx en jouant gratuitement à la série Half Life jusqu’au jour du lancement.