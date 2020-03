A quelle heure le DLC Borderlands 3 sort-il? Guns, Love, And Tentacles sort le temps! – HITC

Le moment de la sortie du DLC Borderlands 3, Guns, Love, And Tentacles, devrait sortir.

Borderlands 3 est arrivé sur Steam plus tôt dans le mois, ce qui était fantastique pour tous ceux qui ont dû attendre grâce à la décision controversée d’être une exclusivité Epic Games Store au lancement. Et, bien que l’attente soit sûrement angoissante, son arrivée n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment qu’avec la pandémie actuelle et le fait que son deuxième DLC, Guns, Love, And Tentacles, est prêt à être publié. Vous découvrirez ici son heure de sortie.

Le DLC Borderlands 3, Love, Guns, And Tentacles, est livré avec une augmentation du niveau maximum. Cela signifie que vous pourrez augmenter le niveau maximum de votre Vault Hunter à 57, ainsi que sélectionner deux compétences de synthèse plutôt que la compétence standard.

Vous pouvez regarder les 12 premières minutes du DLC sur YouTube si vous ne pouvez pas attendre, sinon continuez à lire pour découvrir l’heure de sortie pour le moment où il est prévu de sortir.

Borderlands 3 DLC 2 temps de sortie

L’heure de sortie du DLC 2 de Borderlands 3, Guns, Love, And Tentacles, est à 16h00 GMT le 26 mars.

Il arrivera également à la même date à 9h00 HNP et 12h00 HNE, tandis que l’Australie le recevra à 03h00 le 27 mars.

Ces heures de sortie sont fournies par le Daily Express.

Borderlands 3 Guns, Love, And Tentacles détails

Le DLC Borderlands 3, Guns, Love, And Tentacles, voit le mariage de Wainwright Jakobs et Sir Alistair Hammerlock.

Il se déroule sur une toute nouvelle planète nommée XYLOURGOS dans laquelle Gearbox a fourni la description suivante:

“Un lieu improbable pour la gaieté matrimoniale, ce monde de glace dur et balayé par le vent abrite des limaces rocheuses mutées, des loups féroces et des occultistes dotés de pouvoirs eldritch.”

En plus d’avoir lieu sur une nouvelle planète avec une campagne indépendante que vous pouvez jouer à tout moment (avec un butin à l’échelle de votre niveau), le DLC voit également le retour du chasseur de coffre de Borderlands 2, Gaige.

Ce personnage de retour jouera le rôle de l’organisateur de mariage et elle sera accompagnée de son meilleur ami, Deathtrap.

Quant à ce que vous filmerez pendant la durée de la campagne, Wainwright et Hammerlock “heureusement pour toujours” seront menacés par une armée de citadins maudits et de créatures hideuses avec des tentacules et des dents. Rien ne convient plus à un mariage que des monstres comparables au Kraken.

Et, au cas où vous seriez inquiet, il y aura également beaucoup de nouveau butin pour vous porc comme un acheteur de panique.

