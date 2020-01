À quoi allez-vous jouer ce week-end, passionnés?

Le week-end est là, et bien que cela s’accompagne de ses propres épreuves et tribulations, il apporte souvent aussi du temps libre, ce qui signifie que beaucoup d’entre nous peuvent enfin sombrer dans un match ou deux. Qu’est-ce que cela implique pour vous? Que vous soyez à genoux dans la dernière version ou que vous parcouriez votre carnet de commandes, écoutons ce que vous avez prévu.

Profitant d’une pause de quatre jours, j’ai entamé mon long week-end en terminant ma première victoire dans Into the Breach jeudi. Je recommande fortement le jeu – c’est une approche moins traditionnelle de la stratégie au tour par tour, avec des grilles générées de manière procédurale et des objectifs de type échecs. Les joueurs qui réussissent comptent sur les diversions et sacrifient les jeux pour survivre et avancer à travers de courts combats doux contre une armée d’insectes impitoyable. Depuis lors, j’ai également sauté sur quelques autres titres, dont Nuclear Throne, et je continue mon incursion à Banjo-Tooie. Je prévois également un mode de survie à travers Star Fox Assault; c’était un de mes préférés multijoueur à l’école primaire, surtout pour les marathons des vacances d’hiver, et maintenant qu’il y a de la neige au sol, je me sens un jeu rapide.

Je cherchais également à ajouter de nouveaux jeux à la rotation. J’ai donc lancé Bomberman Generations hier, mais je n’ai pas été très impressionné par le mode solo et l’ai abandonné assez rapidement. J’ai plutôt essayé Serial Cleaner, et même si c’est assez éhonté dans ses inspirations Hotline Miami, c’est encore un moment assez solide.

Sur quoi travaillez-vous ce week-end? Jouez-vous à un tout nouveau jeu ou faites-vous simplement un bon backlog à l’ancienne? Faites-nous part de vos plans dans les commentaires.