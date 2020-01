À quoi allez-vous jouer ce week-end, passionnés?

Le week-end est là, donc beaucoup d’entre nous peuvent enfin se mettre les dents dans un match ou deux. Qu’est-ce que cela implique pour vous? Que vous soyez à genoux dans la dernière version ou que vous parcouriez votre carnet de commandes, écoutons ce que vous avez prévu.

Cette fois-ci, je joue avec deux jeux que je jongle depuis un certain temps maintenant, Banjo-Tooie et Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions. Mes opinions sur chacun restent à peu près les mêmes: Banjo-Tooie est satisfaisant, mais a finalement trop de choses pour son bien, et Mario & Luigi est une aventure idiote et charmante qui a l’habitude de m’attirer pendant des heures dans un temps.

En plus de ces deux-là, je cherche à ajouter autre chose à la rotation. Où est le plaisir de jouer méthodiquement à travers un ou deux jeux à la fois? Bien sûr, si je le faisais, je pourrais en fait me concentrer assez longtemps pour battre un jeu qui dure plus de trois heures, mais pourquoi voudrais-je cela? Mon incapacité à m’en tenir à un jeu à la fois signifie que je lancerai Spyro: Reignited Trilogy sur mon Switch plus tard dans la journée. Je suis vraiment ravi de commencer ce qui sera ma première expérience avec la mascotte violette d’Activision.

Sur quoi travaillez-vous ce week-end? Jouez-vous à un tout nouveau jeu ou faites-vous simplement un bon backlog à l’ancienne? Partagez vos plans dans les commentaires.