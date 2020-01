À quoi jouerez-vous ce week-end, passionnés?

Participez à notre concours pour courir la chance de gagner une édition physique de Enter the Gungeon for Switch

Pour beaucoup d’entre nous, le week-end a été rapide cette fois-ci grâce à l’atterrissage le mercredi du Nouvel An. Cela signifie que nous pouvons revenir à nos jeux un peu plus rapidement que la normale. Qu’est-ce que cela implique pour vous? Que vous soyez à genoux dans la dernière version ou que vous parcouriez votre carnet de commandes, écoutons ce que vous jouez ce week-end.

Tout en mordillant Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions en arrière-plan, j’ai également apprécié quelques jeux de console amusants, profitant de ces précieux derniers jours de vacances d’hiver. Hier, j’ai terminé Star Wars: Republic Commando, un excellent FPS tactique qui a besoin à la fois d’un port Switch et d’une suite pronto. Sur un coup de tête, j’ai également participé à quelques courses Enter the Gungeon sur mon Switch. Le bullet hell rogue-lite ne vieillit jamais grâce à son arsenal apparemment sans fin et à son casting d’ennemis. Sinon, ma quête de backlogging s’est poursuivie aujourd’hui avec Ryse: Son of Rome, ce qui semble plutôt cool, mais j’ai joué pendant deux secondes et je suis apparemment déjà au huitième du chemin du jeu, alors voilà.

Sur quoi travaillez-vous ce week-end? Êtes-vous en train de rattraper votre retard sur une version récente, de revoir certains de vos favoris de l’année, de plonger dans un cadeau des Fêtes, ou simplement de faire un bon carnet de commandes à l’ancienne? Sonnez avec vos plans dans les commentaires.