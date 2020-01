À quoi jouez-vous ce week-end?

Le week-end est pour être sur un coup de pied de décoration. J’ai décidé que j’avais besoin de plus de décor avec des couleurs, seulement pour acheter un tas de trucs dans les tons de gris. Le gris est une couleur, non? Le week-end, c’est aussi pour jouer à des jeux vidéo tout en se demandant parfois si mon appartement monochrome a l’air chic ou triste.

En discutant avec un collègue plus tôt cette semaine, on m’a rappelé que cela faisait infiniment trop longtemps depuis que je jouais à un jeu furtif. Mon disque dur est encombré de parties à moitié achevées sans tuer / sans détection de Deus Ex: Human Revolution, Dishonored et Dishonored 2, toutes auxquelles je n’ai pas joué depuis si longtemps qu’il n’y a aucun moyen de ne pas les gâcher. court si je saute dedans. Cela ressemble à un bon week-end pour oublier comment jouer à des jeux furtifs.

Et vous? A quoi tu joues?

