À quoi jouez-vous ce week-end?

Le week-end, c’est pour être si en retard sur mon entraînement de semi-marathon parce que je me suis blessé, mais sachant qu’essayer de me rattraper ne fera que me blesser à nouveau. Donc j’attends avec impatience le push-pull de «je devrais courir encore plus» et «je ne devrais plus courir». Sports! Le week-end, c’est aussi pour jouer aux jeux vidéo.

J’ai apprécié la saison 4 d’Apex Legends. J’ai même pris le temps de trier la pile de cosmétiques que j’ai gagnée et d’en utiliser certains. Mon équipe a même gagné une manche hier soir (non merci à moi, qui est décédé; plus merci à mon coéquipier survivant qui a gagné, mais non merci à eux de ne pas avoir récupéré nos bannières même s’ils étaient là …)

Et vous? A quoi tu joues?

.