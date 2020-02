À quoi jouez-vous ce week-end?

The SwindleScreenshot: Steam

Le week-end est pour un week-end de trois jours, qui devrait toujours être la durée des week-ends. Je vais faire des corvées, ne rien faire et jouer à des jeux vidéo.

J’ai commencé à bricoler avec The Swindle sur mon Switch hier soir. C’est un jeu de vol furtif auquel j’ai beaucoup joué quand il s’agissait de PC en 2015. Je l’ai repris pour Switch en 2018 et j’ai joué un peu plus, mais la nuit dernière, je me suis retrouvé bien au-delà de mon heure de coucher rampant sur des robots et accidentellement déclencher des alarmes. C’est un autre de ces jeux que je pense que je ne battreai jamais, mais c’est très amusant.

Et vous? A quoi tu joues?

