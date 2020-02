À quoi jouez-vous ce week-end?

Le week-end, c’est pour pouvoir faire une autre longue course avant de faire mon premier semi-marathon la semaine prochaine, ce qui m’inquiète beaucoup! Le week-end, c’est aussi pour jouer à des jeux vidéo pendant que j’essaie de ne pas être obsédé par le fait de ne pas être préparé.

Je me bats avec les nouvelles bases de NPC de Fortnite (comme vous pouvez le voir sur l’image qui surmonte ce post). Soit mon équipe n’atterrira pas en même temps que moi et je me ferai naufrage tout seul, soit trop de gens y atterriront et je serai tué par d’autres joueurs. Je suis déterminé à les vaincre, cependant, il y a une peau de passe de combat sur laquelle je pense.

Et vous? A quoi tu joues?

.