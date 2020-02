À quoi jouez-vous ce week-end?

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Qui peut jouer aux jeux vidéo pendant que Riley MacLeod de Kotaku est en train de courir son premier semi-marathon? Je peux certainement. Le week-end est pour s’asseoir confortablement à l’intérieur d’une maison climatisée en jouant à des jeux vidéo pendant que d’autres personnes courent.

Je ne courrai pas de sitôt, mais mon niveau d’activité virtuelle sera élevé. Ce week-end, je porte un short moulant, une veste à manches longues et une perruque rose pour devenir le héros que je connais toujours en moi. Je n’ai pas beaucoup regardé One Punch Man, mais One Punch Man: Un héros que personne ne connaît de Bandai Namco a retenu mon attention. Ce week-end, je porterai mon personnage original percutant du rang C au sommet du RPG de combat sur PlayStation 4.

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Et vous? A quoi tu joues?

