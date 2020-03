À quoi jouez-vous ce week-end?

The LongingScreenshot: Steam

Le week-end est pour faire des gaufres pour le dîner, regarder la nouvelle saison de Ugly Delicious, et prétendre que le monde n’est pas si intense pendant un certain temps. Peut-être que certains jeux vidéo s’y retrouveront également.

J’ai joué à The Longing, un jeu partiellement inactif où votre personnage doit perdre 400 jours à l’intérieur d’une grotte. Bien que j’aie trouvé des actions qui accélèrent un peu le temps, le jeu implique beaucoup d’attente en temps réel qui est d’une paix inattendue. J’aurai plus de réflexions la semaine prochaine, mais si vous voulez vérifier The Longing out par vous-même, le temps progresse alors qu’il est minimisé ou éteint, alors vous pourriez aussi bien commencer si vous voulez voir la fin avec moi, euh, la prochaine année?

Et vous? A quoi tu joues?

