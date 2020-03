À quoi jouez-vous ce week-end?

Puis-je vous offrir un joli Geralt en cette période difficile? Capture d’écran: The Witcher 3

Le week-end, c’est pour faire du pain. J’ai fait une miche de pain réussie le week-end dernier et je rugis de confiance pour essayer de nouvelles recettes. (Cela vous a-t-il paru convaincant?) Le pain a besoin de beaucoup de temps pour faire sa magie du pain en solo, donc c’est beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo pendant que j’attends.

Cela semble être un bon moment pour rattraper certains de mes amis dans des jeux en ligne comme Overwatch, donc je prévois de faire une partie de cela. J’ai récemment convaincu une amie d’acheter The Witcher 3 pour son Switch, ce qui m’a rappelé que peu importe ce qui se passe dans ce monde, nous avons toujours Bathtub Geralt. Est-ce que mon NG + est enfin proche?

A quoi tu joues? Et comment vas-tu? Le monde est assez intense en ce moment; J’espère que vous prenez tous soin de vous et les uns des autres, et que vous trouvez de la joie là où vous le pouvez. Je pense qu’il y en a encore beaucoup, même si c’est difficile à voir en ce moment.

