À quoi jouez-vous ce week-end?

Le week-end est un long week-end juste après mes vacances, donc j’ai déjà fait toutes mes corvées et je peux jouer à des jeux pendant trois jours sans culpabilité. Quel monde.

L’inévitable s’est produit à nouveau: je jouais une tonne de Breath of the Wild, je l’ai mis trop longtemps et maintenant je ne me souviens plus de ce que je faisais ni de comment jouer. Je ne peux peut-être pas justifier de recommencer à ce stade, alors j’ai hâte de fouiner follement jusqu’à ce que je reprenne mes repères. Je vais battre ce match un jour, peut-être.

Regarder mon Switch tout en pensant à Breath of the Wild m’a rappelé tous les jeux sympas avec lesquels je veux passer plus de temps, comme Into The Breach et Overland et Monaco (l’un de mes jeux PC préférés de tous les temps). ) … Tout cela équivaut généralement à beaucoup de clics sur mon écran d’accueil Switch, figé d’indécision.

Et vous? À quoi jouez-vous (ou essayez-vous de décider de jouer)?

